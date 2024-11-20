بالفيديو.. ملكة الأردن تمازح طالبا جامعيا عبر إنستغرام!

تفاعل ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع منشور لملكة الأردن رانيا العبدالله، مازحت من خلاله طالبا جامعيا كان في استقبالها خلال زيارة قامت بها.

ونشرت الملكة عبر ستوري حسابها على “إنستغرام” صورة للطالب بجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة عمان، وهو يرفع لافتة كتب عليها “بدي الرخصة جلالتك”، وعلقت: “انجح والكنافة عليّ”.

وقال نشطاء إن جواب الملكة كان دبلوماسيا للغاية، حيث وجهته بلطافة لضرورة النجاح ببذل الجهد، إشارة إلى أنها ضد المحسوبية والوساطة.

شفتوا الستوري هاي عند جلالة الملكة رانيا😂😂إنجح والكنافة علي

يعني الشب شو اجا على باله يطلب هيك طلب من جلالتها

طبعا للعلم هي لطيفه ومتواضعه وراقيه لابعد الحدود لكن

ضد المحسوبيه والواسطه

وجوابها دبلوماسي

انت انجح بجدارتك والحلوان علي

شفتوا ليش احنا بنحبهم ❤️🇯🇴@QueenRania pic.twitter.com/drGBo9nppQ — nihad albataineh (@nihadbataineh) November 20, 2024

وقامت الملكة رانيا، الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بزيارة لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ورافقتها الأميرة سمية بنت الحسن، مؤسس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها، والدكتورة وجدان أبو الهيجاء رئيس الجامعة.

وعلقت على الصور والفيديوهات عبر حسابها قائلة: “أحلى زيارة اليوم لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كل الشكر والتقدير لسمو الأميرة والعاملين في الجامعة وأكيد للطلبة على الاستقبال الحلو. بالتوفيق إن شاء الله”.