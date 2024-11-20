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بالفيديو.. ملكة الأردن تمازح طالبا جامعيا عبر إنستغرام!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. ملكة الأردن تمازح طالبا جامعيا عبر إنستغرام!

تفاعل ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع منشور لملكة الأردن رانيا العبدالله، مازحت من خلاله طالبا جامعيا كان في استقبالها خلال زيارة قامت بها.

ونشرت الملكة عبر ستوري حسابها على “إنستغرام” صورة للطالب بجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة عمان، وهو يرفع لافتة كتب عليها “بدي الرخصة جلالتك”، وعلقت: “انجح والكنافة عليّ”.

وقال نشطاء إن جواب الملكة كان دبلوماسيا للغاية، حيث وجهته بلطافة لضرورة النجاح ببذل الجهد، إشارة إلى أنها ضد المحسوبية والوساطة.

وقامت الملكة رانيا، الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بزيارة لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ورافقتها الأميرة سمية بنت الحسن، مؤسس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها، والدكتورة وجدان أبو الهيجاء رئيس الجامعة.

وعلقت على الصور والفيديوهات عبر حسابها قائلة: “أحلى زيارة اليوم لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كل الشكر والتقدير لسمو الأميرة والعاملين في الجامعة وأكيد للطلبة على الاستقبال الحلو. بالتوفيق إن شاء الله”.

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