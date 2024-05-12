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جواهر

بالفيديو.. ممثلة النرويج في “يوروفيجن” تنسحب دعما لفلسطين

جواهر الشروق
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بالفيديو.. ممثلة النرويج في “يوروفيجن” تنسحب دعما لفلسطين

أعلنت المغنية أليساندرا ميلي، ممثلة النرويج في “يوروفيجن” انسحابها من مسابقة الأغنية الأوروبية الشهيرة، معلنة دعمها لفلسطين.

وانتقدت ميلي في منشور عبر حسابها على إنستغرام الوضع الذي وصلت إليه مسابقة يوروفيجن، معلنة انسحابها من أداء مهمة عرض الأصوات التي تحصل عليها النرويج في نهائي المسابقة.

وقالت إن شعار يوروفيجن “متحدون بالموسيقى”، يعد السبب الذي جعلها تعزف الموسيقى لتوحيد الناس، مضيفة: “لكن هذه الكلمات أفرغت من محتواها”.

وأضافت: “هناك إبادة جماعية مستمرة. أطلب منكم جميعا أن تفتحوا أعينكم. افتحوا قلوبكم. دعوا الحب يقودكم إلى الحقيقة. الحقيقة أمامكم مباشرة. فلسطين حرة”.

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ومثلت أليساندرا النرويج في المسابقة التي أقيمت العام الماضي بأغنية “ملكات الملوك”، وحصلت على المركز الخامس.

ويقام نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” لعام 2024 مساء السبت، وينظمه اتحاد البث الأوروبي والتلفزيون السويدي الحكومي في مدينة مالمو، وسط حظر دخول العلم الفلسطيني.

المصدر: الأناضول

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