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جواهر

بالفيديو.. ممثلة هندية شهيرة تبكي أمام الكعبة!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. ممثلة هندية شهيرة تبكي أمام الكعبة!

تداولت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية مقطعا مصورا لممثلة هندية شهيرة وهي تبكي أمام الكعبة الشريفة.

وبحسب ما أوردت صحف هندية وتناقلته وكالات عالمية فقد اعتنقت السياسية والممثلة الشهيرة راخي ساوانت الإسلام منذ عام بعد زواجها من شاب مسلم يدعى عادل، وأيضا بعد رحلة بحث وقراءة للتعرف على أركانه والامتثال لتعاليمه.

ونشرت راخي التي اختارت لنفسها اسم فاطمة، مؤخرا، مقاطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام أثناء زيارتها لبيت الله الحرام، حيث ظهرت مرتدية الحجاب وتبكي أمام الكعبة، وفي مقاطع أخرى أبدت سعادتها البالغة بتأدية العمرة.

ولاقت فيديوهات نجمة بوليوود السابقة في الحرم المكي والنبوي تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي في الهند والعالم بأسره، وبادرها متابعوها بتعليق “ما شاء الله” مع الدعاء بالثبات.

يذكر أن راخي ساوانت، واسمها الحقيقي ديفاناغاري، والبالغة 45 عاما، راقصة هنديه وممثلة أفلام ومسلسلات وعارضة ومضيفة برنامج حواري تلفزيوني.

ظهرت لأول مرة في فيلم Agnichakra عام 1997 تحت اسم روهي ساوانت وشاركت بأدوار صغيرة أخرى ووصلات رقص في أفلام بوليوود.

درست في كلية ميثيباي في فيل بارلي، مومباي.

خلفية عائلتها هندوسية “ماهاراشترا” اسمها الأصلي هو نيرو بهيدا. لم يكن والدها يؤيد بوليوود وثقافتها ولم يكن سعيداً عندما دخلت راخي السينما الهندية لذا أخذت لقب زوج والدها.

بحسب راخي فهي كانت ضحية للعنف المنزلي وهي طفلة وكانت تتعرض للتمييز بناءاً على جنسها حيث أنها كانت ممنوعة من الوقوف في البلكونات والذهاب إلى مراكز التجميل وغيرها.

قالت بعض الصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنها هندوسية، فيما أوردت تقارير إخبارية أنها كشفت في برنامجها وأيضا خلال مقابلات صحفية أنها مسيحية وتقرأ الكتاب المقدس.

أطلقت حزبها السياسي الخاص، برئاسة جاي شاه، المسمى حزب راشتريا آم، لخوض انتخابات لوك سابها لعام 2014. ومع ذلك، بعد الانتخابات، انضمت إلى الحزب الجمهوري الهندي.

كانت راخي قد اعتنقت الإسلام بعد زواجها من عادل خان لكن العلاقة توترت بعدما اتهمته بالعنف الجسدي والجنسي والاحتيال ورد عادل على الاتهامات باتهامها بخيانته.

وفي السابق، واجه عادل خان اتهامات بالاغتصاب من قبل امرأة أخرى وقضى ستة أشهر في السجن قبل إطلاق سراحه بكفالة.

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