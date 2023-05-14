بالفيديو.. ممر شرفي للحكم الإسباني الشهير لاهوز قبل اعتزاله

حرص لاعبو نادي أوساسونا على إقامة ممر شرفي، للحكم الشهير، ماتيو لاهوز بعد نهاية مباراة ألميريا، التي لعبت السبت.

واصطف لاعبو أوساسونا والطاقم الإداري والفني للفريق على هيئة ممر شرفي، تكريما للاهوز الذي تنتهي مسيرته التحكيمية في إسبانيا نهاية الموسم الجاري.

وحظي الحكم البالغ من العمر 46 عاما بتصفيق حار من الجماهير الموجودة على المدرجات.

ونشر نادي أوساسونا صورة عبر حسابه الرسمي في تويتر للممر الشرفي: وعلّق عليها: “أراد أوساسونا أن يكرّم ماتيو لاهوز على مسيرته المهنية، تهانينا له”.

ويخطط لاهوز للسفر إلى السعودية لمواصلة مسيرته هناك كحكم للساحة أو في منصب رئيس لجنة الحكام، وفق ما ذكرته صحيفة “سبورت”.