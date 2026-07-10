بالفيديو.. منتخب “الديوك” يتأهل بسهولة إلى نصف نهائي المونديال

تأهل المنتخب الفرنسي للمرة الثالثة تواليا، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم.

ولم يجد منتخب “الديوك” صعوبة في تجاوز منافسه المنتخب المغربي، وفاز عليه بثنائية نظيفة، في إطار ربع نهائي كأس العالم 2026 .

وأخفق كيليان مبابي في زيارة شباك الحارس بونو، بعدما أهدر ركلة جزاء في د25 ، لكنه عاد في الشوط الثاني، وتحديدا في د60 ليوقع على أول أهداف المباراة، بتسديدة جميلة، عجز عن صدها حارس المنتخب المغربي.

ونجح عثمان ديمبيلي في مضاعفة النتيجة في د66، بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، ذهبت زاحفة لتهز شباك بونو للمرة الثانية.

وعرف اللقاء سيطرة الديوك مع بعض المحاولات للمنافس، لتنتهي المواجهة بتأهل سهل ومستحق لأشبال المدرب ديشان.