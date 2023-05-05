بالفيديو.. مندوب أوكراني “يلكم” عضوا روسيا في اجتماع بأنقرة
شهد اجتماع لدول البحر الأسود في العاصمة التركية أنقرة، عدة مناوشات وعراك بالأيدي وتبادل للكمات بين مندوبين أوكرانيين وروس.
وهاجم أحد أعضاء الوفد الأوكراني،سكرتير الوفد الروسي فاليري ستافيتسكي، بعدما انتزع منه العلم الأوكراني لمنعه من اقتحام مقابلة يجري تصويرها مع رئيسة الوفد الروسي.
وقع الحادث، الخميس، في ردهة بمبنى البرلمان التركي حيث كان يعقد اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود والتي تضم 13 دولة.
🥊 In Ankara 🇹🇷, during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia 🇷🇺 tore the flag of Ukraine 🇺🇦 from the hands of a 🇺🇦 Member of Parliament.
The 🇺🇦 MP then punched the Russian in the face. pic.twitter.com/zUM8oK4IyN
— Jason Jay Smart (@officejjsmart) May 4, 2023
كما شهد الاجتماع أيضا تشاجر بعض المندوبين الأوكرانيين مع أفراد الأمن عندما حاولوا سحبهم بعيدا بينما كانوا ينظمون احتجاجا ويصيحون ويرفعون أعلامهم بجوار المندوبة الرئيسية لروسيا أثناء محاولتها مخاطبة الاجتماع.
ونشر البرلمان التركي صورا للبلبلة على موقعه على الإنترنت.
وانتقد رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، بشدة ما حدث، وقال “أشجب هذا السلوك الذي يخل بالأجواء السلمية التي تحاول تركيا تهيئتها”.