بالفيديو.. مندوب أوكراني “يلكم” عضوا روسيا في اجتماع بأنقرة

شهد اجتماع لدول البحر الأسود في العاصمة التركية أنقرة، عدة مناوشات وعراك بالأيدي وتبادل للكمات بين مندوبين أوكرانيين وروس.

وهاجم أحد أعضاء الوفد الأوكراني،سكرتير الوفد الروسي فاليري ستافيتسكي، بعدما انتزع منه العلم الأوكراني لمنعه من اقتحام مقابلة يجري تصويرها مع رئيسة الوفد الروسي.

وقع الحادث، الخميس، في ردهة بمبنى البرلمان التركي حيث كان يعقد اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود والتي تضم 13 دولة.

كما شهد الاجتماع أيضا تشاجر بعض المندوبين الأوكرانيين مع أفراد الأمن عندما حاولوا سحبهم بعيدا بينما كانوا ينظمون احتجاجا ويصيحون ويرفعون أعلامهم بجوار المندوبة الرئيسية لروسيا أثناء محاولتها مخاطبة الاجتماع.

ونشر البرلمان التركي صورا للبلبلة على موقعه على الإنترنت.

وانتقد رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، بشدة ما حدث، وقال “أشجب هذا السلوك الذي يخل بالأجواء السلمية التي تحاول تركيا تهيئتها”.