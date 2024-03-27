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بالفيديو.. مندوب الجزائر يلفت الأنظار في مجلس الأمن برده على نظيره الفلسطيني!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. مندوب الجزائر يلفت الأنظار في مجلس الأمن برده على نظيره الفلسطيني!

لفت مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع الأنظار في مجلس الأمن الدولي برده على نظيره الفلسطيني، حينما دعاه الأخير للوقوف إلى جانبه خلال مؤتمر صحفي، حيث أشاد نشطاء عبر الشبكات بسرعة بديهة بن جامع.

 وتوجه مندوب فلسطين رياض منصور لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع بقية مندوبي المجموعة العربية ومن بينهم مندوب الجزائر عمار بن جامع، عقب انتهاء الجلسة التي تبنى فيها مجلس الأمن الدولي، الاثنين، للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية.

وطلب منصور من بن جامع الوقوف إلى جانبه في المقدمة، فرد عليه الأخير بالقول: “أنا وراك دائما”، وهي الجملة التي أثارت تفاعلا واسعا عبر الشبكات، باعتبارها تعكس حنكة وسرعة بديهة الدبلوماسي الجزائري.

وقال نشطاء إن ما قاله مندوب الجزائر يؤكد على دعم العرب المطلق للقضية الفلسطينية، والوقوف الدائم وراء أصحاب الحق في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم، خاصة الجزائر التي تتبنى شعار: “مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

وأثنى الكثيرون على كلمات مندوب فلسطين وهو يبحث عن زميله الجزائري، مؤكدين على أنها كانت مؤثرة، وردّ بن جامع كان بليغا وعميقا حين قال: “أنا وراك وفي ظهرك”، بما يعنيه من وجود صديق حقيقي يحمي ظهرك عند الشدائد.

وهذه ليست أول مرة يثير فيها بن جامع تفاعلا واسعا بمواقفه وردود أفعاله، إذ قلب الشبكات، شهر فيفري الماضي، بكلمته في مجلس الأمن، والتي اختزلت تاريخا ثوريا حافلا بالمواقف الثابتة التي لا تزايد في عدالة القضية الفلسطينية.

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