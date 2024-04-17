بالفيديو.. منع أفضل طالبة بجامعة أمريكية من إلقاء خطاب التخرج لهذا السبب!
قالت تقارير إخبارية إن طالبة مسلمة هي الأفضل بجامعة أمريكية منعت من إلقاء التخرج بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية.
وبحسب صحف أمريكية فقد منعت جامعة جنوب كاليفورنيا أسنا تبسّم، التي حصلت على جائزة “الطالبة المتفوقة” من إلقاء خطاب التخرج بسبب منشورات تضامنية مع فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار الكثير من الجدل بشأن حرية التعبير في الجامعات.
The University of Southern California is facing backlash after canceling a graduation speech by this year’s pro-Palestinian valedictorian, citing security concerns. Asna Tabassum told CBS News’ @carterevans she feels betrayed by the university. pic.twitter.com/G1go9NtZH2
— CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 16, 2024
وجاء قرار رئيس الجامعة بمنع الطالبة من إلقاء خطاب التخرج بعد هجمات من الجماعات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
We call on @USC to immediately restore valedictorian Asna Tabassum’s speech and treat all students fairly and justly, starting with Asna. We look forward to USC’S swift response. pic.twitter.com/TfVB02cL5M
— CAIR National (@CAIRNational) April 16, 2024
وقالت تبسّم في بيان إن الجامعة استسلمت للخوف وتكافئ الكراهية.
ووصف مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية القرار بأنه “خطوة جبانة” كما وصفت النائبة التقدمية إلهان عمر القرار بأنه “خطوة مخزية”.
Great statement from Asna Tabassum, the student whose words and presence USC found to be ‘a threat to safety’ pic.twitter.com/tzwKEWQvpK
— Sana Saeed (@SanaSaeed) April 16, 2024