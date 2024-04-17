بالفيديو.. منع أفضل طالبة بجامعة أمريكية من إلقاء خطاب التخرج لهذا السبب!

قالت تقارير إخبارية إن طالبة مسلمة هي الأفضل بجامعة أمريكية منعت من إلقاء التخرج بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية.

وبحسب صحف أمريكية فقد منعت جامعة جنوب كاليفورنيا أسنا تبسّم، التي حصلت على جائزة “الطالبة المتفوقة” من إلقاء خطاب التخرج بسبب منشورات تضامنية مع فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار الكثير من الجدل بشأن حرية التعبير في الجامعات.

وجاء قرار رئيس الجامعة بمنع الطالبة من إلقاء خطاب التخرج بعد هجمات من الجماعات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت تبسّم في بيان إن الجامعة استسلمت للخوف وتكافئ الكراهية.

ووصف مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية القرار بأنه “خطوة جبانة” كما وصفت النائبة التقدمية إلهان عمر القرار بأنه “خطوة مخزية”.