بالفيديو.. منقبة تحرج نفسها مع بطل “المؤسس عثمان” وجدل عبر الشبكات!

أحرجت شابة عربية منقبة نفسها مع بطل المسلسل التركي “المؤسس عثمان” وأصبحت في لمح البصر حديث رواد شبكات التواصل.

وكان الممثل الشهير بوراك أوزتشيفيت يستقبل معجبيه لالتقاط الصور التذكارية معهم، خلال زيارته لإحدى الدول العربية، وكان من بينهم فتاة ترتدي النقاب أخذت عدة صور مع ممثلها المفضل ثم فجأة رسمت بيدها علامة نصف قلب منتظرة أن يكمل هو النصف الآخر لكنه لم يفعل.

وقالت تقارير إخبارية أن الممثل التركي تجاهل الأمر وأخبر الفتاة بعدم رغبته في أداء تلك الحركة معها، ما جعلها في قمة الصدمة والحرج، لتغادر منصة التصوير على الفور، وتبدأ على إثرها التعليقات المتناقضة بين من يرى بأنه أحرجها ومن يرى بأنها أحرجت نفسها.

أحرج الممثل التركي الشهير #بوراك_أوزتشيفيت فتاة عربية منتقبة عندما وقفت لالتقاط صورة تذكارية معه، حيث أشارت الفتاة بيدها بعلامة “نصف قلب” أمام بوراك منتظرة منه إكمال الحركة لتشكيل قلب كامل، إلا أن بوراك ابتعد ورفض الأمر. #شو_صار #تركيا #الممثلين_الأتراك #مشاهير_الأتراك pic.twitter.com/sppLtU3St9 — شو صار (@shusar279) June 22, 2024

وأشاد الكثيرون بموقف أوزتشيفيت، الذي احترم حسبهم حجاب الفتاة ونقابها، لكن خالفهم البعض بالقول أن تصرفه كان من باب الغرور والتكبر ولا علاقة له باللباس والحشمة، خاصة مع طبيعة الأدوار والمشاهد التي يؤديها.

لا احترمت حالها ولا احترمت النقاب عشان بس تصور مع بوراك

تستاهل والله https://t.co/RMnCcPvzzT — Noor An (@Noor2022an) June 20, 2024

ويعد “بوراك أوزجيفيت من مشاهير سينما بوليوود وله العديد من الأعمال الناجحة سواء في الدراما أو السينما الهندية وأشهرها فيلم “”My Brother” 2016، ومسلسل “Endless Love” حتي عام 2017.

يذكر أن آخر مشاريع “بوراك” كانت بمسلسل “The Founder: Ottoman” والمكون من 113 حلقة بدأ من 2009 وانتهى 2023.