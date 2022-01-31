بالفيديو.. منى واصف تتحدث عن “قسما” جميلة بوحيرد وأمنية الزواج بضابط جزائري

تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة السورية منى واصف وهي تتحدث عن نشيد “قسما”، جميلة بوحيرد، وأمنية الزواج بضابط جزائري.

وعبرت السنديانة الدمشقية كما يلقبها أهل الفن، عن حبها الكبير للجزائر وشعبها، وهي حسب متابعيها ليست المرة الأولى التي تشيد فيها بأرض البطولات وموطن الشهداء والعزة والإباء.

وقالت الفنانة في المقطع المتداول وهو مقتطف من مقابلة تلفزيونية إن النشيد الوطني الجزائري كان النشيد الثاني في المدارس السورية في فترة الستينيات، لذلك شعرت بأنها تطأ أرض بطولات مراهقتها حين زارت الجزائر.

وتحسرت مؤدية دور هند بنت عتبة في فيلم الرسالة الشهير، على كبر سنها لأنها لا تستطيع تأدية دور المجاهدة جميلة بوحيرد التي اكتشفت متأخرة بأنها لم تكن شقراء، كما ظنتها.

في ذات السياق كشفت عن أمنية لطالما راودتها في مرحلة مراهقتها وهي الزواج بضابط جزائري، لارتباط اسم الجزائر دوما بمساعدة فلسطين، ولأن أهلها لديهم طريقة خاصة في التعامل.

ولأنها تحمل الكثير من عبق الماضي والذكريات في أرض البطولات كما أكدت أثناء محاورتها، فقد أشارت إلى أنها تملك حائطا في منزلها للتكريمات من الجزائر، وهي حسبها أكثر بلد حظيت فيها بالتكريم والتقدير.