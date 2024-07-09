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بالفيديو.. منير البرش يثني على دخول الأطباء الجزائريين لغزة دون تفتيش!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. منير البرش يثني على دخول الأطباء الجزائريين لغزة دون تفتيش!

أثنى منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة على دخول الأطباء الجزائريين إلى الأراضي الفلسطينية دون الخضوع للتفتيش.

وتحدث البرش عن إصرار الأطباء الجزائريين والبالغ عددهم 11 على الدخول للقطاع وكيف لبثوا على الجانب المصري من معبر رفح حتى تمكنوا من الدخول دون تفتيش، بعد رفضهم النزول للمحتل الإسرائيلي.

دخول الوفد الجزائري كان بلسما هكذا بالحرف نطق قبل قليل منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غـزة مثنيا على دخول 11 طبيبا جزائريا إلى القطاع و مباشرتهم العمليات الجراحية و تحدث عن إصرارهم على الدخول و كيف لبثوا على الجانب المصري من المعبر و كيف أن الصهيوني أدخلهم دون تفتيش بعد رفضهم النزول له….!

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