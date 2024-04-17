بالفيديو.. مهاجم أوساسونا ينفذ أسوأ ضربة جزاء في تاريخ الدوري الإسباني

أثار مهاجم نادي أوساسونا أنتي بوديمير استغراب الجماهير والمتتبعين، بتضييعه ضربة جزاء بطريقة غريبة، خلال مواجهة فالنسيا، في ختام الأسبوع 31 بالدوري الإسباني.

ووصفت الصحافة الإسبانية ضربة الجزاء التي أهدرها بوديمير بأنها “الأسوأ في التاريخ”.

وحصل أوساسونا على ركلة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتقدم الكرواتي بوديمير لتسديدها في د97، إلا أنه أضاعها بغرابة شديدة، ليحرم فريقه من فرصة تحقيق التعادل في المباراة.

وتقدم بوديمير لتسديد الكرة، إلا أنه تعرقل بقدميه لتذهب ضعيفة جدا نحو المرمى وتمكن حارس فالنسيا من إمساكها بسهولة.

ويعد بوديمير، ثاني هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفا.

وأوضحت شبكة “أوبتا” لإحصائيات كرة القدم أن بوديمير أهدر ركلة الجزاء الأولى له في الدوري الإسباني في المحاولة الثامنة، وهي المرة الوحيدة التي أهدر فيها لاعب من أوساسونا ركلة جزاء بالدقيقة 90 أو بعدها في مباراة بالليغا في القرن الـ21.

وأجمع ناشطون رياضيون على مواقع التواصل الاجتماعي على أن ركلة الجزاء التي نفذها مهاجم أوساسونا تعد من أغرب ركلات الجزاء في التاريخ .