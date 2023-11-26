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رياضة

بالفيديو.. مهاجم البرازيل السابق يتعرض لعملية مطاردة وسطو مسلح

عمر سلامي
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بالفيديو.. مهاجم البرازيل السابق يتعرض لعملية مطاردة وسطو مسلح
أرشيف
المهاجم السابق فريد يتعرض لعملية سطو مسلح

تعرض مهاجم المنتخب البرازيلي السابق، فريد، لعملية سطو مسلح ومطاردة من قبل لصوص استولوا على هاتفه المحمول وسيارته الفاخرة ذات الدفع الرباعي.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية، في تقرير لها أن فريد أجبر على الخروج من سيارته تحت تهديد السلاح في عملية سطو مسلح مرعبة.

وأظهرت لقطات الفيديو خروج ثلاثة رجال من سيارة بيضاء وتوجهوا نحو فريد وأجبروه تحت تهديد السلاح على الخروج من سيارته الرباعية الدفع.

وقد استولى اللصوص على هاتف فريد المحمول وسيارته الفاخرة الرباعية الدفع، بينما استلقى اللاعب البرازيلي على الرصيف ووجهه في الأرض في لحظة من الرعب المطلق.

وحدثت الواقعة عقب خروج فريد يوم الخميس الماضي، من ملعب “ماراكانا” بعد حضوره مباراة فريقه السابق فلومينينسي أمام نادي ساو باولو في الدوري المحلي.

وبقي فريد في ملعب “ماراكانا” عقب انتهاء المباراة لعقد جلسة غير رسمية مع لاعبي ومسؤولي فلومينينسي.

ويعد المهاجم فريد هو ثاني أكبر هداف في تاريخ نادي فلومينيزي برصيد 199 هدفا في جميع المسابقات، إضافة لتمثيله فرق أتلتيكو مينيرو وكروزيرو في البرازيل وليون الفرنسي الذي حقق معه 3 ألقاب للدوري في الفترة من 2006 إلى 2008.

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