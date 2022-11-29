بالفيديو.. مهاجم الريال رودريغو “يتبرك” بأقدام الظاهرة رونالدو

تبرك مهاجم ريال مدريد والمنتخب البرزيلي، رودريغو، بأقدام الظاهرة رونالدو، بعد الحوار الذي أجراه معه، عقب فوز البرازيل على سويسرا.

وأجرى “الظاهرة” رونالدو، حوارا مع لاعب المنتخب الحالي رودريغو، حيث دار حديث بينهما حول تجربة الشاب في بطولة كأس العالم الحالية، وعلاقته بزملائه، وركز معه على الخبرة التي سوف يكتسبها بمرور الزمن.

ومع نهاية الحوار، قام رودريغو ممازحا، بمسح قدمي رونالدو بيديه ثم تمريرهما على قدميه، في مسعى لنقل إبداع وموهبة الأسطورة إليه، ما أثار ضحك رونالدو.