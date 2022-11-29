-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. مهاجم الريال رودريغو “يتبرك” بأقدام الظاهرة رونالدو

عمر سلامي
  • 303
  • 0
بالفيديو.. مهاجم الريال رودريغو “يتبرك” بأقدام الظاهرة رونالدو
ح.م
رودريغو رفقة الظاهرة رونالدو

تبرك مهاجم ريال مدريد والمنتخب البرزيلي، رودريغو، بأقدام الظاهرة رونالدو، بعد الحوار الذي أجراه معه، عقب فوز البرازيل على سويسرا.
وأجرى “الظاهرة” رونالدو، حوارا مع لاعب المنتخب الحالي رودريغو، حيث دار حديث بينهما حول تجربة الشاب في بطولة كأس العالم الحالية، وعلاقته بزملائه، وركز معه على الخبرة التي سوف يكتسبها بمرور الزمن.

ومع نهاية الحوار، قام رودريغو ممازحا، بمسح قدمي رونالدو بيديه ثم تمريرهما على قدميه، في مسعى لنقل إبداع وموهبة الأسطورة إليه، ما أثار ضحك رونالدو.

مقالات ذات صلة
فيديو لوليمة ضخمة لجماهير مونديال قطر يصنع الحدث

فيديو لوليمة ضخمة لجماهير مونديال قطر يصنع الحدث

اتحاد الكرة الإيراني يُذكّر كلينسمان بِفضيحة تواطؤ ألمانيا والنمسا ضد الجزائر

اتحاد الكرة الإيراني يُذكّر كلينسمان بِفضيحة تواطؤ ألمانيا والنمسا ضد الجزائر

غربال وطاقمه كانوا في المستوى ويتطلعون إلى إدارة لقاءات أخرى

غربال وطاقمه كانوا في المستوى ويتطلعون إلى إدارة لقاءات أخرى

قطر فضحت نفاق الغرب.. والألمان أصبحوا أضحوكة

قطر فضحت نفاق الغرب.. والألمان أصبحوا أضحوكة

تلقيت عرضين للتدريب في الجزائر

تلقيت عرضين للتدريب في الجزائر

حسرة المونديال تتواصل وشعبية بلماضي في خطر

حسرة المونديال تتواصل وشعبية بلماضي في خطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد