بالفيديو.. مهاجم تونسي يطيح بأوكيدجة من مسافة 68 مترا

تمكن مهاجم نادي سانت إيتيان الفرنسي، التونسي وهبي الخزري من مخادعة حارس ميتز، الجزائري ألكسندر أوكيدجة بهدف من بعد 68 مترا.

واستغل الخزري الذي عاد لمساعدة دفاع فريقه، خروج أوكيدجة من منطقته، ليسدد من بعد 68 مترا، ويسجل هدف التعادل لفريقه، في المباراة التي جرت السبت وانتهت بنتيجة هدف لمثله.ولاقى الهدف الذي سجله الخزري في شباك الحارس الدول الجزائري، انتشار كبيرا، وتعليقات كثيرة، حيث وصف بالعالمي والأجمل في أوروبا.

وكتب حساب “الليغ 1”: “وهبي خزري هو فقط من سجَّل من أبعد مسافة في الدوري الفرنسي منذ 2006-2007.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية، إحصائية عن أصحاب الأهداف المسجلة من مسافة بعيدة في الدوري المحلي، منذ موسم 2006 – 2007 .

ويأتي هدف الخزري في المركز الأول من مسافة 68 مترا، يليه الفرنسي ديفيد هيللبوك من مسافة 66 مترا، ثم التونسي صابر خليفة من مسافة 64 مترا، ونبيل فقير رابعاً من مسافة 54 مترا، وروني ريديلين من مسافة 52 مترا، وأخيرا ممفيس ديباي من مسافة 51 مترا.