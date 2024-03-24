بالفيديو.. مهاجم نمساوي يسجل أسرع هدف دولي في تاريخ كرة القدم

سجل المهاجم النمساوي كريستوف باومغارتنر أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الدولية خلال المواجهة الودية بين منتخب بلاده ومضيفه السلوفاكي، أمسية السبت.

وسجل المهاجم باومغارتنر، هدفا بعد مرور ست ثوان فقط من ركلة البداية، في مباراة انتهت بثنائية نظيفة.

وانطلق باومغارتنر بالكرة من منتصف الملعب،ومع إطلاق الحكم صافرة البداية، ليراوغ ثلاثة لاعبين وسدد كرة مفاجئة من مسافة 25 مترا خدعت الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا.

وأفاد الاتحاد النمساوي لكرة القدم، بأن هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ المباريات الدولية.

وبحسب وسائل إعلام نمساوية، فإن هذا الهدف يتفوق على الرقم القياسي السابق للألماني لوكاس بودولسكي الذي سجل هدفا بعد سبع ثوان في مباراة ودية أمام الإكوادور عام 2013.

وقال باومغارتنر لقناة “أو آر أف” المحلية بعد المباراة: “سبق أن تدربنا على هذه اللعبة، حيث انطلقنا بسرعة من ركلة البداية وخاطرنا بشكل كامل..بالطبع إنه أمر رائع، أنا سعيد جدا، حقيقة أنني سددت الكرة بهذه الطريقة… هو أمر مثير بالطبع”.