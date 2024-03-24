-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. مهاجم نمساوي يسجل أسرع هدف دولي في تاريخ كرة القدم

عمر سلامي
  • 896
  • 0
بالفيديو.. مهاجم نمساوي يسجل أسرع هدف دولي في تاريخ كرة القدم
ح.م
المهاجم النمساوي كريستوف باومغارتنر

سجل المهاجم النمساوي كريستوف باومغارتنر أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الدولية خلال المواجهة الودية بين منتخب بلاده ومضيفه السلوفاكي، أمسية السبت.
وسجل المهاجم باومغارتنر، هدفا بعد مرور ست ثوان فقط من ركلة البداية، في مباراة انتهت بثنائية نظيفة.

وانطلق باومغارتنر بالكرة من منتصف الملعب،ومع إطلاق الحكم صافرة البداية، ليراوغ ثلاثة لاعبين وسدد كرة مفاجئة من مسافة 25 مترا خدعت الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا.

وأفاد الاتحاد النمساوي لكرة القدم، بأن هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ المباريات الدولية.

وبحسب وسائل إعلام نمساوية، فإن هذا الهدف يتفوق على الرقم القياسي السابق للألماني لوكاس بودولسكي الذي سجل هدفا بعد سبع ثوان في مباراة ودية أمام الإكوادور عام 2013.

وقال باومغارتنر لقناة “أو آر أف” المحلية بعد المباراة: “سبق أن تدربنا على هذه اللعبة، حيث انطلقنا بسرعة من ركلة البداية وخاطرنا بشكل كامل..بالطبع إنه أمر رائع، أنا سعيد جدا، حقيقة أنني سددت الكرة بهذه الطريقة… هو أمر مثير بالطبع”.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: المُنافس المُونديالي لـ “الخضر” يفوز

بِالفيديو: المُنافس المُونديالي لـ “الخضر” يفوز

الحكم بالسجن على الجزائري سعيد شعبان مالك نادي أنجيه الفرنسي

الحكم بالسجن على الجزائري سعيد شعبان مالك نادي أنجيه الفرنسي

التشكيلة الأساسية لـ “الخضر” في مواجهة بوليفيا

التشكيلة الأساسية لـ “الخضر” في مواجهة بوليفيا

مدرب منتخب أقل من 20 سنة يصفع لاعبيه ويثير جدلا كبيرا (فيديو)

مدرب منتخب أقل من 20 سنة يصفع لاعبيه ويثير جدلا كبيرا (فيديو)

جديد بِخُصوص لباس المنتخب الوطني

جديد بِخُصوص لباس المنتخب الوطني

بِالفيديو: عوّار ينضمّ إلى تربّص “الخضر”

بِالفيديو: عوّار ينضمّ إلى تربّص “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد