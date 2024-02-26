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رياضة

بالفيديو.. مهاجم يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من بداية مباراة ناديه بفرنسا

عمر سلامي
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بالفيديو.. مهاجم يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من بداية مباراة ناديه بفرنسا
أرشيف
ألبرت إيليس يتعرض لإصابة خطيرة بعد 40 ثانية من بداية المباراة

فقد المهاجم الدولي الهندوراسي، ألبرت إيليس، وعيه ودخل في غيبوبة عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة ناديه بوردو أمام غانغان في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

ووفقا لتقارير إعلامية فقد خضع اللاعب لعملية جراحية ناجحة بعد دخوله في غيبوبة مؤقتة.

وفقد المهاجم إيليس 28 عاما، وعيه بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة عندما حاول استقبال كرة عرضية واصطدم برأس مدافع فريق غانغان، دوناتيان غوميز.

ولعب إيليس، اسمه مع هيوستن في الدوري الأميركي لكرة القدم قبل أن ينتقل إلى أوروبا في عام 2020 من بوابة نادي بوافيشتا البرتغالي، وصولا إلى بوردو الفرنسي عام 2021.

وبدأ اللاعب الهندوراسي مسيرته الدولية عام 2014، وشارك في 64 مباراة مع منتخب بلاده، وسجل 13 هدفا.

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