بالفيديو.. مهندس مصري يوزع العيدية من شرفة مكتبه!
ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمهندس مصري وهو ينثر الأموال من شرفة مكتبه بمناسبة عيد الفطر والناس يهتفون باسمه.
يظهر في الفيديو الذي اجتاح الشبكات، المهندس حسن التونسي ومعه حزمة من الأوراق النقدية، حيث بدأ يرميها فتطايرت وتسببت في اجتماع حشد من الناس لالتقاطها.
مصر 🇪🇬
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حسن التونسي يوزع العيادي على الناس فى #عيد_الفطر 💸💸💸💸
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..#عيد_الفطر_المبارك #العيد_الجمعه #العيد #كل_عام_وانتم_بخير#EidAlFitr #EidMubarak2023#EidAlFitr2023 #EidMubarak202#EidMubarak #العيد_بالخير_يجمعنا#عيد_الفطر_المبارك1444هـ #عيد_فطر_مبارك #عيدكم_مبارك pic.twitter.com/f0ivNSJsc3
— 👨🏻🇰🇼sahab سحاب 🇰🇼 サハブ👨🏻 (@sahabnews1) April 22, 2023
وفي مشهد جميل للأموال وهي تتطاير في الهواء، بدأ الناس بالهتاف باسمه: “حسن يا حسن.. بنحبك يا حسن”.
حد شاف المهندس حسن التونسي وهو بيوزع عيدية على المصريين النهاردة بعد صلاة العيد😁😄 pic.twitter.com/pdmAuFcFCN
— غريب في بلاد غريبه (@essam_alshaaer) April 21, 2023
في ذات السياق أوضح المهندس المصري أنه أراد تقديم عيدية للمواطنين عقب صلاة العيد لإدخال السرور على قلوبهم.
وبحسب ما أفادت صحف مصرية فإن فيديو توزيع الأموال وإلقائها من الشرفة حقق انتشارًا كبيرًا، وبات حديث أهالي المنطقة طوال اليوم.
وقال نشطاء إن حسن التونسي كان نائبا في البرلمان عن منطقة الخليفة والمقطم.
حسن التونسي كان نايب مجلس الشعب عن منطقة الخليفة والمقطم وكان عنده قهوة في ميدان السيدة عيشة بيقعد فيها هو واتباعه واعتقد كان معاه دبلوم صنايع عشان كان بيدخل مع فايدة كامل هي فئات وهو عمال في قايمة الحزب الوطني https://t.co/we9Jbfs3f9
— marwa (@marwaborham) April 23, 2023
وأكد أحد أهالي منطقة الخليفة، لصحيفة “الوطن”، أن المهندس تعود كل عيد على توزيع الأموال بهذه الطريقة، لإسعاد جيرانه وأهالي منطقته.
وأضاف أن المنطقة كانت سعيدة وتتحدث عما فعله معهم: “على طول بيعمل كده، ومش أول مرة، والناس كلها واقفة وبتحاول تاخد منه فلوس وهو بيرميهم”.
وكشف البعض في تصريحاتهم لوسائل الإعلام، أن المهندس وزع أكثر من 50 ألف جنيه على الأهالي في الشارع، بعد إلقائها من الشرفة، وهي حسبهم عادة سنوية بمنطقة الخليفة بالقاهرة.