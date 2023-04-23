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بالفيديو.. مهندس مصري يوزع العيدية من شرفة مكتبه!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. مهندس مصري يوزع العيدية من شرفة مكتبه!
صحف مصرية
المهندس حسن التونسي وهو يلقي الأموال

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمهندس مصري وهو ينثر الأموال من شرفة مكتبه بمناسبة عيد الفطر والناس يهتفون باسمه.

يظهر في الفيديو الذي اجتاح الشبكات، المهندس حسن التونسي ومعه حزمة من الأوراق النقدية، حيث بدأ يرميها فتطايرت وتسببت في اجتماع حشد من الناس لالتقاطها.

وفي مشهد جميل للأموال وهي تتطاير في الهواء، بدأ الناس بالهتاف باسمه: “حسن يا حسن.. بنحبك يا حسن”.

في ذات السياق أوضح المهندس المصري أنه أراد تقديم عيدية للمواطنين عقب صلاة العيد لإدخال السرور على قلوبهم.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فإن فيديو توزيع الأموال وإلقائها من الشرفة حقق انتشارًا كبيرًا، وبات حديث أهالي المنطقة طوال اليوم.

وقال نشطاء إن حسن التونسي كان نائبا في البرلمان عن منطقة الخليفة والمقطم.

وأكد أحد أهالي منطقة الخليفة، لصحيفة “الوطن”، أن المهندس تعود كل عيد على توزيع الأموال بهذه الطريقة، لإسعاد جيرانه وأهالي منطقته.

وأضاف أن المنطقة كانت سعيدة وتتحدث عما فعله معهم: “على طول بيعمل كده، ومش أول مرة، والناس كلها واقفة وبتحاول تاخد منه فلوس وهو بيرميهم”.

وكشف البعض في تصريحاتهم لوسائل الإعلام، أن المهندس وزع أكثر من 50 ألف جنيه على الأهالي في الشارع، بعد إلقائها من الشرفة، وهي حسبهم عادة سنوية بمنطقة الخليفة بالقاهرة.

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