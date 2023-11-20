-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بالفيديو.. مواطن مصري يريد تقبيل حذاء السيسي يثير ضجة واسعة!

الشروق أونلاين
  • 347
  • 0
بالفيديو.. مواطن مصري يريد تقبيل حذاء السيسي يثير ضجة واسعة!

أثار مواطن مصري ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما أفصح عن رغبته في تقبيل حذاء السيسي بسبب الأمان الذي تنعم فيه البلد عكس ما هو حاصل في فلسطين. 

ونشر شخص يدعى هاني صلاح، مقطع فيديو يتحدث فيه عن مزايا المعيشة في مصر في الوقت الحالي في ظل الأزمات العالمية، مدعيا أنه عضو بارز في حزب “مستقبل وطن” المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحدث صلاح، عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مصر وقطاع غزة المحاصر، مستنكرا شكاوى بعض المواطنين من غلاء الأسعار في مصر، بينما يتم ذبح الناس في فلسطين، حيث قال: “الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه من إيه؟ من ربنا أولًا ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف: “الأمن والأمان اللي الناس محرومين منه وفلسطين اللي الناس بتدبح فيها الناس اللي بتقول مش عارفين ناكل! لا ده انتو عايشين مرتاحين في ناس مش لاقيه ده”، على حد قوله.

وأردف: “الراجل ماله ومال الأسعار.. “.

وتداول نشطاء فيديو صلاح مدعين بأنه كان عضوا في مجلس النواب عام 2022، عن حزب “مستقبل وطن”، لكن تقارير إخبارية كشفت أنه بعيد كل البعد عن السياسة ويملك مغسلة ملابس “دراى كلين” في مدينة الـ 6 من أكتوبر، ومحل “خياطة”.

مقالات ذات صلة
سرطان الرئة.. مرض صامت وقاتل

سرطان الرئة.. مرض صامت وقاتل

“اليوم ينتقل فيسبوك إلى صيغته الجديدة”.. لماذا لا جدوى من هذا المنشور؟

“اليوم ينتقل فيسبوك إلى صيغته الجديدة”.. لماذا لا جدوى من هذا المنشور؟

إيلون ماسك متهم بمعاداة السامية وحملة لمقاطعة الإعلانات على إكس

إيلون ماسك متهم بمعاداة السامية وحملة لمقاطعة الإعلانات على إكس

بالفيديو.. داعمون لغزة يؤدون “رقصة الحرية” للهنود الحمر

بالفيديو.. داعمون لغزة يؤدون “رقصة الحرية” للهنود الحمر

هكذا رد أردوغان على صحفي هدده بصفقة الطائرات الألمانية بسبب غزة!

هكذا رد أردوغان على صحفي هدده بصفقة الطائرات الألمانية بسبب غزة!

بالفيديو.. هكذا قتل الاحتلال مئات المستوطنين وألصق التهمة بحماس!

بالفيديو.. هكذا قتل الاحتلال مئات المستوطنين وألصق التهمة بحماس!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد