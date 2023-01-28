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رياضة

بالفيديو.. موتسيبي يحتفل بعيد ميلاده في الجزائر

عمر سلامي
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بالفيديو.. موتسيبي يحتفل بعيد ميلاده في الجزائر
ح.م
رئيس الكاف موتسيبي يحتفل بعيد ميلاده

احتفل رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، بعيد ميلاده الـ60 في الجزائر، في أجواء رائعة.

وعرفت احتفالية موتسيبي بعيد ميلاده، حضور وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ورئيس الفاف جهيد زفزاف، وأعضاء اللجنة المنظمة للشان، ورئيسها رشيد أوكالي، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمن حمّاد.

وحظيّ رئيس “الكاف”، باحتفالية ثانية، في عنابة، بعد تنقله إلى بونة، لمتابعة المباراة الثانية من ربع النهائي، والتي جمعت بين الستغال وموريتانيا.

وتابع موتسيبي الجمعة، مبارتين من الدور ربع نهائي لشان الجزائر، حيث حضر مباراة الجزائر أمام كوت ديفوار بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، قبل لأن يتنقل إلى عنابة لمتابعة مباراة السنغال وموريتانيا.

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