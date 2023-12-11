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رياضة

بالفيديو.. مورينيو يستعين بطفل لإرسال تعليماته في مباراة فيورنتينا

عمر سلامي
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بالفيديو.. مورينيو يستعين بطفل لإرسال تعليماته في مباراة فيورنتينا
ح.م
مورينيو

استعان مدرب روما، جوزيه مورينيو بحامل الكرات لإرسال تعليماته خلال مباراة فيورنتينا، التي أقيمت أمسية الأحد، بملعب “الأولمبيكو” في إطار الدوري الإيطالي.

وأظهرت الكاميرات في الدقيقة 89، مورينيو وهو يتحدث مع أحد الأطفال حاملي الكرات بجوار مقاعد البدلاء.

وقدم المدرب البرتغالي ورقة لحامل الكرات من أجل إيصالها إلى حارس مرمى الفريق روي باتريسيو.

والتقطت شبكة “DAZN” العالمية محتوى الرسالة عبر كاميراتها، إذ جاءت تعليمات من مورينيو للحارس بضرورة تثبيت الثنائي الشعراوي وإدواردو بوفي على القائم القريب للتغطية في الكرات الثابتة، مع الركض في المساحات، في ظل الضغط الذي فرضه المنافس، بعد طرد اللاعبين نيكولا زاليفسكي وروميلو لوكاكو.

وأضافت أن المدرب البرتغالي أراد وضع اثنين من لاعبيه على القائم القريب، بعد خسارة لاعب قوي مثل لوكاكو.

وسقط روما في فخ التعادل أمام ضيفه فيورنتينا بهدف لمثله، ليحتل فريق “الذئاب” المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

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