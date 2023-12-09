بالفيديو.. موظفات بمطعم ياباني يقدمن أغرب خدمة للزبائن في العالم!

كشف تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل عن تقديم موظفات داخل مطعم ياباني لأغرب خدمة في العالم للزبائن تتمثل في صفعهم قبل تقديم الوجبات لهم.

تقول الصحيفة البريطانية، إن الكثير من اليابانيين أصبحوا يفضلون التوجه إلى مطعم “شاتشيهوكو يا” في مدينة ناغويا، على الساحل الجنوبي لليابان، حيث يقدم المطعم وجباته مع “جانب من الترحيب القاسي”، وذلك من خلال دفع الزبائن المال لموظفي الاستقبال مقابل صفعات على وجوههم!

وتقدم موظفات المطعم هذه التجربة الغريبة، وهن يرتدين الكيمونو الذهبي ويضربن الزبائن مرارًا وتكرارًا ويحصلن على 300 ين (1.60 جنيه إسترليني) مقابل الخدمة.

وبدأت هذه الخدمة الغريبة بسبب تباطؤ نشاط المطعم عند افتتاحه عام 2012، وعندها فكر الموظفون في هذه التجربة التي نجحت.

وأسهمت الصفعات في تنشيط أعمال المطعم، بعدما جذبت عددًا متزايدًا من الزبائن اليابانيين والسياح الأجانب الراغبين في خوض هذه التجربة المؤلمة.

في البداية، كانت عملية الصفع تتم عند الطلب بواسطة أحد أعضاء فريق المطعم، ولكن مع الزيادة في الطلب، قررت الإدارة توظيف عدة فتيات مستعدات لتوجيه بعض الصفعات، وحتى بدأت في فرض رسوم بقيمة 100 ين ياباني (90 سنتًا) مقابل كل صفعة.

وحسب تقارير لوسائل إعلام محلية، يجب على العملاء الذين يريدون أن يقوم موظف معين بتحويل خدودهم إلى اللون الأحمر أن يدفعوا رسومًا إضافية قدرها 500 ين (2.70 جنيهًا إسترلينيًا).

وقد نشر موقع ” Japan Money Saving Site” الصيني، المتخصص بتقديم النصائح في السفر والرحلات، تقريرًا حديثًا حول خدمة الصفع الغريبة، مؤكدًا أن هذه الخدمة منتشرة بين الرجال والنساء اليابانيين، وكذلك بين السياح الأجانب المتشوقين للتجربة.

وحسب الموقع الصيني، قرر المطعم في وقت ما التوقف عن هذه الخدمة المثيرة والتركيز على الخدمات الاعتيادية، ففي الشهر الماضي، أصدر المطعم إعلانًا على موقع “إكس”، حث فيه الناس على عدم الحضور لتلقي الصفعات.

وعلق الموقع الصيني قائلاً: “يؤسفنا أن المتشوقين لصفع وجوههم سيخيب أملهم ولن يحصلوا عليها”.