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بالفيديو.. موقف طريف لفنانة جزائرية في ملعب مانديلا

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. موقف طريف لفنانة جزائرية في ملعب مانديلا
ح.م
مدرّجات ملعب نيلسون مانديلا

عندما تكون جزائريا من الجنوب، سيتجسّد فيك البعد الإفريقي لبلدك. ينطبق هذا إلى درجة بعيدة على الموقف الطريف الذي عايشته الفنانة الجزائرية بركة ميرزايا مساء السبت بملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة.

فبركة القادمة من ولاية إن صالح، كانت بين المتفرّجين على مدرّجات الملعب الذي احتضن نهائي كأس إفريقيا للمحليّين. أين فاز منتخب السنغال بالكأس على حساب منتخب البلد المنظّم الجزائر.

والطريف في الأمر أن الشابّة الجزائرية كانت تتلقّى تهاني الفوز بالكأس، في نهاية المقابلة. من طرف أعوان التنظيم في الملعب، وحتى بعض المشجّعين الجزائريين.

واستقبلت بركة تصرّف المهنّئين بشكل ساخر، حيث كانت تردّ بقبول التهنئة والهتاف لفوز السنغال، وهذا ما يظهره مقطع فيديو نشرته على تويتر.

بالمناسبة، الفتاة الإفريقية التي أدّت إحدى أغنيات حفل افتتاح كأس إفريقيا للمحليّين بنفس الملعب جزائرية. وهي بركة ميرزايا نفسها.

وللفنانة متعدّدة اللغات، فهي تدرس اللغة الإسبانية وتغنّي باللغتين العربية والإنجليزية، سوابقُ إبداعية خارج الجزائر أيضا. حيث شاركت في احتفالات الذكرى الـ150 لميلاد المهاتما غاندي بالهند.

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