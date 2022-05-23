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رياضة

بالفيديو.. موقف طريف لوالدة محرز في احتفالات التتويج باللقب

الشروق الرياضي
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بالفيديو.. موقف طريف لوالدة محرز في احتفالات التتويج باللقب
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حليمة والدة محرز

في خضّم احتفال الدولي الجزائري رياض محرز، بفوز ناديه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي. صنعت الوالدة حليمة موقفا طريفا مع شقيقه خلف عدسات الكاميرا.

وظهرت السيّدة حليمة في مقطع فيديو قصير نشره محرز عبر ستوري في انستاغرام، وهي تنادي ابنها وحيد، لأخذ صورة أخرى مع محرز.

لكن شقيق بطل إنجلترا أخبر والدته أنّه قد التقط ما يكفي من الصور مع اللاعب ومع كأس اللقب. قبل أن تطلب منه التقاط صورة أخرى رفقة زوجته.

وتوّج محرز بلقب الدوري أمسية الأحد، عقب فوز السيتيزنس على أستون فيلا بنتيجة 3-2، في مباراة غاية في الإثارة.

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