بالفيديو.. موقف محرج لرئيس الوزراء اللبناني أثناء استقباله نظيرته الإيطالية!
تحدثت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن الموقف المحرج الذي تعرض له رئيس الوزراء اللبناني أثناء استقباله نظيرته الإيطالية.
وكان نجيب ميقاتي في استقبال جورجيا ميلوني، الأربعاء، في مطار رفيق الحريري حين قام بمصافحة وتقبيل سيدة نزلت من على درج طائرة رئيسة الوزراء وصاحبها باتجاه صالة الوصول على اعتبار أنها رئيسة الوزراء الإيطالية.
وسارع أعضاء الحكومة الذين رافقوه خلال الزيارة بتنبيهه بأن رئيسة الوزراء الإيطالية لم تنزل بعد من الطائرة، وأرجعوه إلى السلالم مجدداً ليجد ميلوني تخطو على السلم.
موقف محرج لـ رئيس وزراء لبنان مع رئيسة وزراء ايطاليا🤣 pic.twitter.com/ks5nLVcOII
— عبيد الشمالي (@A3biiid) March 28, 2024
وأثار تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ردود فعل متباينة، لكن طغت التعليقات الساخرة.
متداول: 🎥
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتعرض لموقف محرج !
سلم على إمرأه وقبلها ظنا منه أنها نظيرته رئيسة وزراء إيطاليا 🇮🇹 جورجيا ميلوني ولكنه تفاجأ بأنها شبيهتها وأنها لازالت في الطائرة.
— عمار العطاء 🇸🇦🏆💛 (@AmmarAlataa) March 29, 2024
وقال البعض إن هذا الخطأ وارد في بروتوكول الاستقبال الرسمي لكن آخرين اعتبروه مؤشرا على التدهور في العقليات السياسية في لبنان ومدى التخبط الحاصل لدى المتصدرين للمشهد.
رئيس وزراء لبنان “نجيب ميقاتي” يُصافح سيدة ويقبّلها، ظنا منه أنها رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ليتبين أنها عضو بالوفد.
قد يكون هذا المشهد عادي او خطأ وارد في بروتوكول الاستقبال الرسمي
ولكن للأسف هو مؤشر لمدى التدهور في العقليات السياسيه في لبنان ومدى التخبط الحاصل في من… pic.twitter.com/PlNh7BT8gI
— Faisal Al-shehri (@zin66j) March 29, 2024