بالفيديو.. موقف محرج لرئيس الوزراء اللبناني أثناء استقباله نظيرته الإيطالية!

تحدثت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن الموقف المحرج الذي تعرض له رئيس الوزراء اللبناني أثناء استقباله نظيرته الإيطالية.

وكان نجيب ميقاتي في استقبال جورجيا ميلوني، الأربعاء، في مطار رفيق الحريري حين قام بمصافحة وتقبيل سيدة نزلت من على درج طائرة رئيسة الوزراء وصاحبها باتجاه صالة الوصول على اعتبار أنها رئيسة الوزراء الإيطالية.

وسارع أعضاء الحكومة الذين رافقوه خلال الزيارة بتنبيهه بأن رئيسة الوزراء الإيطالية لم تنزل بعد من الطائرة، وأرجعوه إلى السلالم مجدداً ليجد ميلوني تخطو على السلم.

وأثار تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ردود فعل متباينة، لكن طغت التعليقات الساخرة.

وقال البعض إن هذا الخطأ وارد في بروتوكول الاستقبال الرسمي لكن آخرين اعتبروه مؤشرا على التدهور في العقليات السياسية في لبنان ومدى التخبط الحاصل لدى المتصدرين للمشهد.