-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. موقف محرج للاعبي منتخب نيجيريا عند الدخول لمواجهة جنوب إفريقيا

الشروق أونلاين
  • 516
  • 0
بالفيديو.. موقف محرج للاعبي منتخب نيجيريا عند الدخول لمواجهة جنوب إفريقيا
أرشيف
لاعبو منتخب نيجيريا

انزلق لاعبان من منتخب نيجيريا، لحظة الدخول إلى أرضية ميدان ملعب “فري ستيت” بمدينة بلومفونتين في جنوب إفريقيا.

وأثارت اللقطة تفاعلا كبيرا بعدما انشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانزلق اللاعب النيجيري ويلفريد نديدي وتلاه مواطنه موسيس سيمون، قبل أن ينتابهما الضحك، لتثير هذه اللقطة موجة من التفاعل.

وتعادل منتخب نيجيريا مع نظيره الجنوب إفريقي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 11 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن منتخب بنين صاحب المركز الثاني.

ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة الثالثة من تصفيات القارة السمراء، برصيد 17 نقطة.

مقالات ذات صلة
بيتكوفيتش.. بلا تصفيق ولا تهويل

بيتكوفيتش.. بلا تصفيق ولا تهويل

بكرار يُسجّل ثلاثية ويُؤهّل دينامو زغرب

بكرار يُسجّل ثلاثية ويُؤهّل دينامو زغرب

ضربة الانطلاقة بِخمس مقابلات دون حضور الجمهور

ضربة الانطلاقة بِخمس مقابلات دون حضور الجمهور

بيتكوفيتش يُجري أربعة استبدالات

بيتكوفيتش يُجري أربعة استبدالات

بيان من إدارة أولمبي الشلف بخصوص انتقال “إيفرا” إلى الاتحاد الليبي

بيان من إدارة أولمبي الشلف بخصوص انتقال “إيفرا” إلى الاتحاد الليبي

بيتكوفيتش مطالب بثورة لاعبين وأفكار تكتيكية جديدة

بيتكوفيتش مطالب بثورة لاعبين وأفكار تكتيكية جديدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد