بالفيديو.. موقف محرج للاعبي منتخب نيجيريا عند الدخول لمواجهة جنوب إفريقيا

انزلق لاعبان من منتخب نيجيريا، لحظة الدخول إلى أرضية ميدان ملعب “فري ستيت” بمدينة بلومفونتين في جنوب إفريقيا.

وأثارت اللقطة تفاعلا كبيرا بعدما انشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانزلق اللاعب النيجيري ويلفريد نديدي وتلاه مواطنه موسيس سيمون، قبل أن ينتابهما الضحك، لتثير هذه اللقطة موجة من التفاعل.

وتعادل منتخب نيجيريا مع نظيره الجنوب إفريقي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 11 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن منتخب بنين صاحب المركز الثاني.

ويتصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة الثالثة من تصفيات القارة السمراء، برصيد 17 نقطة.