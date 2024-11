بالفيديو.. موقف محرج لمدرب الدنمارك خلال مؤتمر صحفي

تعرض مدرب منتخب الدنمارك، بريان رييمر، لموقف محرج، خلال مؤتمر صحفي أعقب مباراة بلاده ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية.

وغادر المدرب المؤتمر الصحفي عقب مواجهة صربيا التي أقيمت في ملعب “دوبوتشيتشا” بالعاصمة الصربية بلغراد، بعد 20 ثانية فقط من بدايته، وذلك بسبب تجاهل الصحفيين له.

وجلس مدرب الدنمارك للترحيب بالصحفيين، وقال: “مساء الخير ومرحبا بكم، يمكنكم طرح أسئلتكم الآن”، إلا أنه فوجئ بتجاهل تام من الصحفيين وعدم طلب أي صحفي الحديث معه.

ورغم تدخل المنسق الإعلامي والطلب من الصحفيين لإلقاء أسئلتهم، إلا أن الصمت سيطر على المكان، حتى قرّر مدرب الدنمارك مغادرة مقعده والقاعة بسرعة.

ورافق منتخب الدنمارك المنتخب الإسباني إلى ربع النهائي، بعدما احتل وصافة المجموعة برصيد ثماني نقاط، جمعها عقب الفوز في مباراتين والتعادل مرتين، والخسارة في مثلهما.

The shortest press conference in history? ⌚

Denmark coach Brian Riemer leaves after being asked no questions following their goalless draw with Serbia 🇩🇰 pic.twitter.com/DPFPJuEbQp

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 20, 2024