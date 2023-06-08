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الجزائر

بالفيديو.. مولوجي تكشف عن إنجاز مركز طبي اجتماعي للفنانين

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. مولوجي تكشف عن إنجاز مركز طبي اجتماعي للفنانين
أرشيف

أعلنت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، الخميس، عن اطلاق مشروع إنجاز مركز طبي اجتماعي لصالح الفنانين.

وفي كلمة لها خلال إحياء اليوم الوطني، للفنان أكدت الوزيرة أن القرار يأتي تبعا لتعليمة الرئيس تبون في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 20 فيفري 2023 والمتظمنة ضرورة وضع آليات للتكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين.

وأوضحت أنه وبعد النقاشات الجهوية والندوة الوطنية تم اقتراح نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالفنان وهو أهم مرتكزات القانون الأساسي وثماره المرجوة والمتمثلة أساسا في استفادة الفنان من نظام الحماية الاجتماعية والتأمين والرعايا ونظام التقاعد.

من جهة أخرى، أكدت مولوجي صدور المرسوم التنفيذي القاضي بانجاز المعهد الوطني العالي للسينما والذي من شأنه أن يضع آليات جديدة للتكفل بالفنان عرفانا لما يقدمه للجزائر.

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