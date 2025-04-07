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رياضة

بالفيديو.. مولودية الجزائر يواصل تحضيراته بجنوب إفريقيا تحسبا لمواجهة أورلاندو بيراتس

عمر سلامي
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بالفيديو.. مولودية الجزائر يواصل تحضيراته بجنوب إفريقيا تحسبا لمواجهة أورلاندو بيراتس
ح.م
لاعبو مولودية الجزائر

يواصل فريق مولودية الجزائر تحضيراته بجنوب إفريقيا تحسبا لمواجهة مضيّفه أورلاندو بيراتس في إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وخاض أشبال المدرب خالد بن يحيى الأحد ثاني حصة تدريبية للهم منذ وصولهم إلى جانب إفريقيا، وهي الحصة التي ركز فيها الطاقم الفني على الجانب التكتيكي.

وخاضر رفقاء غزالة أمسية السبت أول حصة تدريبية لهم، والتي خصصت للاسترجاع بعد سفرية طويلة.

وتواجه المولودية، صاحب الأرض أورلاندو بيراتس، هذا الأربعاء، حيث يهدف الفريق لتدارك هزيمة الذهاب بهدف دون رد، والعودة بتأشيرة التأهل إلى نصف النهائي.

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