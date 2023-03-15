بالفيديو.. مولود بوجه عجوز يتصدر محركات البحث!

تصدّر طفل رضيع، محرك البحث “غوغل” وشبكات التواصل الاجتماعي، بسبب ولادته بوجه رجل عجوز، ما أثار استغراب نشطاء.

وأظهر مقطع فيديو، رضيع لا تظهر عليه علامات الطفولة وحداثة الولادة، إنما ظهر بوجه رجل كبير في السن، وهو يبكي، وملأت التجاعيد ملامح وجهه، خاصة جبهته وجفون عينيه.

كما ظهر شعر رأسه خفيف للغاية، وبدت فروة رأسه وكأنها فروة رجل كبير في السن تساقط شعره وعلى وشْك الصلع.

وأُثار الطفل “العجوز”، استغرابَ رواد السوشيال ميديا، إذ انتقد بعضهم شكله، فيما بيّن آخرون أن الأمر طبيعي وسيتغير مع الوقت، حيث يحدث هذا مع الأطفال الذين يولدون قبل إتمام 9 أشهر، وتكون لديهم مشاكل في التغذية عند الحمل.

وفي هذا السياق، أوضح البعض، إن الطفل تنقصه العديد من الفيتامينات لذلك وُلد بهذا الشكل، وأن هذه الحالة غالباً ما تسمى marasmus baby، وهو نقص في الغذاء خصوصاً البروتين وبالتالي يؤثر على العضلات بالجسم بداية من الوجه والأطراف.

وقد يكون السبب هو حالات الاكتئاب لدى الأم في أثناء فترة الحمل فتقل الشهية وهذا يؤثر سلباً على الجنين”.