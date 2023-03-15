-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بالفيديو.. مولود بوجه عجوز يتصدر محركات البحث!

جواهر الشروق
  • 817
  • 0
بالفيديو.. مولود بوجه عجوز يتصدر محركات البحث!

تصدّر طفل رضيع، محرك البحث “غوغل” وشبكات التواصل الاجتماعي، بسبب ولادته بوجه رجل عجوز، ما أثار استغراب نشطاء.

وأظهر مقطع فيديو، رضيع لا تظهر عليه علامات الطفولة وحداثة الولادة، إنما ظهر بوجه رجل كبير في السن، وهو يبكي، وملأت التجاعيد ملامح وجهه، خاصة جبهته وجفون عينيه.

كما ظهر شعر رأسه خفيف للغاية، وبدت فروة رأسه وكأنها فروة رجل كبير في السن تساقط شعره وعلى وشْك الصلع.

وأُثار الطفل “العجوز”، استغرابَ رواد السوشيال ميديا، إذ انتقد بعضهم شكله، فيما بيّن آخرون أن الأمر طبيعي وسيتغير مع الوقت، حيث يحدث هذا مع الأطفال الذين يولدون قبل إتمام 9 أشهر، وتكون لديهم مشاكل في التغذية عند الحمل.

وفي هذا السياق، أوضح البعض، إن الطفل تنقصه العديد من الفيتامينات لذلك وُلد بهذا الشكل، وأن هذه الحالة غالباً ما تسمى marasmus baby، وهو نقص في الغذاء خصوصاً البروتين وبالتالي يؤثر على العضلات بالجسم بداية من الوجه والأطراف.

وقد يكون السبب هو حالات الاكتئاب لدى الأم في أثناء فترة الحمل فتقل الشهية وهذا يؤثر سلباً على الجنين”.

مقالات ذات صلة
يتابعها 17 مليون شخص.. فيسبوك يحجب صفحة عربية لقناة روسية

يتابعها 17 مليون شخص.. فيسبوك يحجب صفحة عربية لقناة روسية

ويكيبيديا العربية: هذه أكثر المقالات مشاهدة خلال شهر فيفري 2023

ويكيبيديا العربية: هذه أكثر المقالات مشاهدة خلال شهر فيفري 2023

ما حقيقة قدرة هاتف سامسونغ الجديد على تصوير القمر بوضوح؟

ما حقيقة قدرة هاتف سامسونغ الجديد على تصوير القمر بوضوح؟

غرة شهر رمضان فلكيا الخميس 23 مارس

غرة شهر رمضان فلكيا الخميس 23 مارس

أمير إماراتي يستحوذ على حصة في الشركة المالكة لـ”تيك توك”

أمير إماراتي يستحوذ على حصة في الشركة المالكة لـ”تيك توك”

هل تأشيرة إسلندا هي الأسهل بين دول شنغن؟.. إليك الحقيقة

هل تأشيرة إسلندا هي الأسهل بين دول شنغن؟.. إليك الحقيقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد