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رياضة

بالفيديو.. ميسي يحظى باستقبال الأبطال في مسقط رأسه

عمر سلامي
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بالفيديو.. ميسي يحظى باستقبال الأبطال في مسقط رأسه
ح.م
ليونيل ميسي رفقة زوجته أنتونيلا روكوزو

حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باستقبال الأبطال لدى عودته إلى منزله في روزاريو، بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بالنجمة العالمية الثالثة.
ووجد ميسي مئات المشجعين أمام منزله، وهم يهتفون “البطل”، شكرا يا ليو”، وتم دفع المشجعين المبتهجين إلى الجانبين من قبل الأمن لإفساح المجال لزوجة ميسي لقيادة السيارة.

وتنقل ميسي من بوينس آيرس إلى روزاريو على متن طائرة هليكوبتر، قبل أن يتم تصويره في سيارة تقودها زوجته أنتونيلا روكوزو، وهم متجهون إلى المنزل.

ولقي ميسي وكل لاعبي المنتخب الأرجنتيني، ترحيبا كبيرا من أكثر من أربعة ملايين أرجنتيني في موكب أقيم الثلاثاء، للاحتفال بفوزهم على فرنسا في النهائي.

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