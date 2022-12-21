بالفيديو.. ميسي يحظى باستقبال الأبطال في مسقط رأسه
حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باستقبال الأبطال لدى عودته إلى منزله في روزاريو، بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بالنجمة العالمية الثالثة.
ووجد ميسي مئات المشجعين أمام منزله، وهم يهتفون “البطل”، شكرا يا ليو”، وتم دفع المشجعين المبتهجين إلى الجانبين من قبل الأمن لإفساح المجال لزوجة ميسي لقيادة السيارة.
This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.
🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”
— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022
وتنقل ميسي من بوينس آيرس إلى روزاريو على متن طائرة هليكوبتر، قبل أن يتم تصويره في سيارة تقودها زوجته أنتونيلا روكوزو، وهم متجهون إلى المنزل.
🇦🇷👑 ¡¡Apoteósico!! El recibimiento a @leomessi a su llegada a casa, a su Rosario natal 🏠
📹 @JuanBindi y @TomasDvoretzky pic.twitter.com/55izlNV1Aj
— MARCA (@marca) December 21, 2022
ولقي ميسي وكل لاعبي المنتخب الأرجنتيني، ترحيبا كبيرا من أكثر من أربعة ملايين أرجنتيني في موكب أقيم الثلاثاء، للاحتفال بفوزهم على فرنسا في النهائي.