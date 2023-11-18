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رياضة

بالفيديو.. ميسي يشارك في شجار عنيف بعد سقوط الأرجنتين أمام أوروغواي

عمر سلامي
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بالفيديو.. ميسي يشارك في شجار عنيف بعد سقوط الأرجنتين أمام أوروغواي
ح.م
ليونيل ميسي

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في شجار عنيف خلال مباراة منتخب بلاده والأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعرفت المباراة التي انتهت لصالح الأوروغواي بثنائية نظيفة، أجواء متوترة بين اللاعبين على أرضية الميدان.

وقرّر النجم ميسي الدفاع عن زميله رودريغو دي بول، عند الدقيقة الـ20 من المباراة، بعد دخول الأخير في شجار مع مدافع الأوروغواي ماتياس أوليفيرا.

وقال ميسي، معلقًا على الشجار: “أفضل ألا أقول ما أفكر به، ولكن يجب على هؤلاء الشباب أن يتعلموا من كبار السن احترامهم”.

ومن المقرر أن تحل الأرجنتين ضيفة على البرازيل، بينما تستقبل أوروغواي نظيرتها بوليفيا، ضمن الجولة السادسة من التصفيات.

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