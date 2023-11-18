بالفيديو.. ميسي يشارك في شجار عنيف بعد سقوط الأرجنتين أمام أوروغواي

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في شجار عنيف خلال مباراة منتخب بلاده والأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعرفت المباراة التي انتهت لصالح الأوروغواي بثنائية نظيفة، أجواء متوترة بين اللاعبين على أرضية الميدان.

🚨| Messi elbow and throat grab incident No card given.

pic.twitter.com/PhHQqWvxZH — Red Card Alert (@collinabanter) November 17, 2023

وقرّر النجم ميسي الدفاع عن زميله رودريغو دي بول، عند الدقيقة الـ20 من المباراة، بعد دخول الأخير في شجار مع مدافع الأوروغواي ماتياس أوليفيرا.

وقال ميسي، معلقًا على الشجار: “أفضل ألا أقول ما أفكر به، ولكن يجب على هؤلاء الشباب أن يتعلموا من كبار السن احترامهم”.

ومن المقرر أن تحل الأرجنتين ضيفة على البرازيل، بينما تستقبل أوروغواي نظيرتها بوليفيا، ضمن الجولة السادسة من التصفيات.