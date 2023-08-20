بالفيديو.. ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بأول لقب في تاريخه

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي إنتر ميامي، للفوز بلقب بطولة كأس الدوريات، عقب التفوق على نادي ناشفيل بركلات الترجيح.

وسجل ميسي هدف التقدم لإنتر ميامي في المباراة في الدقيقة 23، من المباراة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لرفقاء ميسي بالفوز بنتيجة 10-9.

Este equipo 🫶🥹 pic.twitter.com/cXrFCf2fPc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

وتوّج النجم الأرجنتيني هدافا للبطولة بعد تسجيله 10 أهداف، خلال 7 مباريات خاضها، ونال أيضا جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وحقق ميسي رقما تاريخيا، بنيله اللقب رقم 44 في مسيرته الكروية، ليكون أكثر اللاعبين حصدا للألقاب في الفترة بين 2004 و2023.