بالفيديو.. ميسي ينجو بأعجوبة من حادث مرور خطير

نجا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من حادث مرور خطير، بعد تجاوز سيارته الإشارة الحمراء أمام تقاطع طريق، في ميامي الأمريكية.

ويبيّن مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية لحظة تجاوز سيارة ميسي الإشارة الحمراء، وهي تعبر تقاطع مروري مزدحم بالسيارات.

وقامت سيارة ميسي بعبور التقاطع وعدم التوقف عند الإشارة الحمراء، ولحقت بها سيارات الشرطة.

🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.

— FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 14, 2023