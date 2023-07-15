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رياضة

بالفيديو.. ميسي ينجو بأعجوبة من حادث مرور خطير

عمر سلامي
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بالفيديو.. ميسي ينجو بأعجوبة من حادث مرور خطير
أرشيف
ليونيل ميسي

نجا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من حادث مرور خطير، بعد تجاوز سيارته الإشارة الحمراء أمام تقاطع طريق، في ميامي الأمريكية.

ويبيّن مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية لحظة تجاوز سيارة ميسي الإشارة الحمراء، وهي تعبر تقاطع مروري مزدحم بالسيارات.

وقامت سيارة ميسي بعبور التقاطع وعدم التوقف عند الإشارة الحمراء، ولحقت بها سيارات الشرطة.

ولحسن الحظ توقفت السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس دون أي تصادم أو حوادث.

وأوضحت التقارير أنه ليس واضحا إذا كان ميسي هو من كان يقود السيارة بنفسه أم أحد مرافقيه، ولكن الأكيد هو وجوده في السيارة.

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