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رياضة

بالفيديو.. ميسي ينهي عطلة كأس العالم ويعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

عمر سلامي
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بالفيديو.. ميسي ينهي عطلة كأس العالم ويعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان
ح.م
ميسي رفقة نيمار بعد العودة إلى التدريبات

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأربعاء، إلى تدريبات ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، بعد نهاية العطلة التي استفاد منها عقب التتويج مع الأرجنتين بكأس العالم.

ووصل ليونيل ميسي إلى باريس، الثلاثاء، قبل أن ينتظم في تدريبات ناديه صبيحة الأربعاء.

وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يتبادل التحية مع زملائه في غرف تغيير الملابس، وصورة مع النجم البرازيلي نيمار، في عيادة الفريق.

وأظهر مقطع فيديو ميسي وهو يلقي التحية على المتواجدين قرب مدخل مركز التدريب.

و قال موقع “آر إم سي” الفرنسي بخصوص الاستقبال الذي سيحظى به ميسي من قبل جماهير فريقه بعدما تسبب في فقدان منتخب فرنسا كأس العالم 2022 في قطر، أن الجماهير لن تحمله المسؤولية.

وأضاف ذات الموقع أنّ الجماهير لن تحمل ميسي المسؤولية وربما تستقبله استقبال الأبطال.

ونقل “آر إم سي” تصريح مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، الذي قال أنه يتوقع أن يحظى ميسي باستقبال “ممتاز” من قبل الجماهير، والتي لن تهاجمه نظير تألقه ضد المنتخب الفرنسي.

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