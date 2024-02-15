بالفيديو.. ميس حمدان تفتح النار على نفسها بالدعوة لتجديد عقد الزواج كل 3 سنوات!

فتحت الفنانة الأردنية ميس حمدان النار على نفسها بالدعوة لتجديد عقد الزواج كل 3 أو 5 سنوات، ما اعتبره الكثيرون دعوة صريحة للزنا وزواج المتعة.

وأدلت ميس حمدان برأيها في موضوع الزواج من خلال برنامج يذاع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اقترحت بأن يُحدّد الزواج بمدة زمنية ولا يكون دائمًا.

وردا على سؤال “انت مع الزواج أو العزوبية؟” ردت الفنانة: “أنا مش مع فكرة أن أكون سينجل أو متزوجة، يا ريت نتجوز شوية ونطلّق شوية نعمل عقد متجدّد كل ثلاث سنين ولكن برضا الطرفين لو حابين يكملوا يكملوا”.

وتباينت الأراء بين مؤيد للفكرة التي يرى أنها ستقلل من حالات الطلاق وعدم التوفيق في الزواج، وبين معارض مستندًا للشريعة الإسلامية، التي تحرم الزواج بهذه الطريقة.

وأعرب نشطاء عن استيائهم من تصريحات حمدان، لافتين إلى أن الزواج يعتبر عقدا مقدسا وليس مجرد عقد إيجار حتى يحدد بمدة ويتم تجديده أو فسخه، وارتأى آخرون أنها مجرد مختلة دينيا تهرف بما لا تعرف.

في ذات السياق قال الدكتور محمد علي أحد علماء الأزهر الشريف والداعية الإسلامي، لـ القاهرة 24، إن كل يوم يخرج علينا رويبضة جديد يُفتي بجهل وحماقة وتجرؤ على شرع الله تعالى، فالزواج ميثاق غليظ لقوله تعالى: “وأخذن منكم ميثاقا غليظا” وهذه التي يطلقون عليها فنانة خرجت تتكلم فيما لا يعنيها ودعت لزواج المتعة تحت مسمى “عقد متجدد”.

وأضاف: “ليه يا فنانة، هو احنا بنأجر شقة قانون جديد؟”، موضحًا: “هذا الذي دعت إليه لهو عين زواج المتعة الذي حرمه الإسلام، فعن علي رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية)، وقال صلى الله عليه وسلم:(يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، إلا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة).

وأكد: “وزواج المتعة يسمى بالزواج المؤقت، والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على المرأة يومًا أو أسبوعًا أو شهرًا أو سنة، يعني يحدد مدة الزواج، وسمي بالمتعة أيضا لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقته، وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب”.

وأردف: “هذه الفنانة تدعو صراحة للزنا، فإن كانت لا تدري الحكم فتلك مصيبة، وإن كانت تدري فالمصيبة أعظمُ، نقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنى بعينه، مؤكدًا: وهذا الذي يسمونه زواجا يضر بالمرأة بل هو إهانة لها، لأنها تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، (وعلى حسب المزاج) كما يضر بالأولاد، حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه، ويتعهدهم بالتربية والتأديب”.

من جانبه قال الدكتور علي المطيعي أحد علماء الأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن ما يشار إليه بالجواز محدد المدة بعقد ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين، حرام شرعًا ولا يجوز الاعتراف به واعتماده بين أي طرفين، كما أنه أيضًا مجرم قانونًا، ما يعني أنه غير معترف به على المستويات كافة.

وأضاف: «هذا الزواج محرم شرعا وقانونا، العقد يكون باطل لان القانون والشرع يستندان على التأبيد، الذي يعد شرطًا لا يمكن تجاهله في عقد الزواج، ما يعني ضرورة بناء تلك الزيجة على الاستمرارية وبناء الأسرة، وهو نوع من العقود الباطلة غير القانونية، ويشبه عقد زواج المتعة».

وأوضح: «هذا العقد يكون محرم شرعًا لكنه ليس زنا، أي من يستعين بهذا العقد في الزواح، لا يقامم عليه حد الزنا، وهو باطل عند جمهور أهل السنة والجماعة لانه مباح عند الشيعة، لذلك سيكون العقد باطلًا لأنه لا يحمل أركان وشروط الشريعة وإن كان ذلك بإشهار أمام الجميع».

يذكر أن ميس حمدان، البالغة من العمر 42عاما، ممثلة كوميدية أردنية، ولدت في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، وانتقلت مع أسرتها إلى مصر وأثناء ذلك تخرجت من جامعة القاهرة بكلية التجارة.

اكتشفها أحد المسؤولين في مجموعة إم بي سي وقدمها خلال البرنامج الساخر سي بي إم عام 2003 الذي اشتركت خلاله مع نخبة من نجوم الكوميديا واشتهرت بتقليد مشاهير الفن حيث قلدت الكثير من الفنانات في الوطن العربي، واستمرت بالتمثيل وقدمت العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون كما قامت بتقديم بعض البرامج.