بالفيديو.. ميلانيا ترامب تهدد نجل بايدن بسبب تاجر القاصرات جيفري إبستين

دونالد ترامب، ميلانيا ترامب، جيفري إبستاين، وجيسلين ماكسويل عام 2000.

هدّدت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، بمقاضاة نجل الرئيس السابق جو بايدن بسبب تصريحات أدلى بها عن تاجر القاصرات جيفري إبستين.

وبحسب تقارير إخبارية فقد وجهت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنذارا قانونيا إلى هانتر بايدن، مطالبة إياه بسحب تصريحات وصفتها بـ”الكاذبة والتشهيرية”، مع حذف المحتوى المسيء من برنامج ظهر فيه.

وفي 6 أوت الجاري أرسل أليخاندرو بريتو، محامي ميلانيا ترامب، رسالة قانونية إلى هانتر بايدن ومحاميه آبي لويل، طالبته من خلالها بالتراجع فورا عن تصريحاته المُهينة التي أدلى بها، خلال مقابلة مصورة مع “قناة 5” أجراها أندرو كالاهان، ونُشرت على “يوتيوب”.

وخلال المقابلة، قال نجل بايدن إن ميلانيا تعرفت على ترامب من خلال المتحرش بالأطفال سيئ السمعة الملياردير جيفري إبستين، حيث طالبته الأخيرة بتعويضات قيمتها مليار دولار.

يُذكر أن إبستين، الذي واجه اتهامات بالاستغلال الجنسي للقاصرات بين عامي 2002 و2005، كان يُدير شبكةً يُزعم أنها جندت ضحايا بأعمار لا تتجاوز 14 عاماً.

وفي جويلية 2019، قررت محكمة مانهاتن احتجازه رهن المحاكمة، قبل أن يُعثر عليه منتحرا في زنزانته نهاية الشهر ذاته. ولم يصدر أي تعليق رسمي من هانتر بايدن أو ممثليه حتى الآن بشأن الإنذار القانوني.