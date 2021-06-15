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الجزائر

بالفيديو.. نائبة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي تتطاول على الجزائر

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. نائبة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي تتطاول على الجزائر

قالت نائبة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، لورانس روسينيول، الثلاثاء، إنه لا يتوجب على بلادها أن تظل غير مبالية بما يحدث في الجزائر، وهذا بخصوص الحراك الشعبي.

واعتبرت السيناتورة روسينول في مداخلة لها عبر إذاعة فرنسا الدولية  أنه “يجب على فرنسا التدخل لمساعدة كل من يناضل من أجل الديمقراطية”.

وفي ردها على سؤال حول الطريقة التي ستتدخل بها فرنسا لدعم الحراك الشعبي، صرحت المتحدثة أنه يمكن أن يكون بالتعبير عن قلقها على مصير “الحراك” معتبرة أن ذلك سيكون بالفعل مهمًا ولو من الناحية الرمزية.

وانتقدت روسينيول التصريحات الأخيرة لوزير خارجية بلادها جان إيف لودريان، والذي قال فيها  إن “الأمر متروك للجزائريين وحدهم في تحديد مصير الإصلاح” .

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