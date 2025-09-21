بالفيديو: نائبة هولندية تثير الجدل بإطلالتين مؤيدتين لغزة!

طلب رئيس البرلمان الهولندي من إحدى العضوات بتغيير قميصها الذي يحمل ألوان العلم الفلسطيني، لتغادر قاعة النواب وتعود بزي مرسوم عليه بطيخة حمراء.

ظهرت النائبة إستر أوهاند، زعيمة حزب من أجل الحيوانات بهذا المظهر خلال مناقشة الميزانية تعبيرا عن تضامنها مع القضية الفلسطينية ورفضها للإبادة الجماعية في غزة.

وطالب رئيس مجلس النواب “مارتن بوسما”، من حزب الحرية اليميني المتطرف، بضرورة ارتداء أعضاء البرلمان ملابس محايدة.

ورغم أنه فكر في البداية بالسماح لها بمواصلة عملها، إلا أن اعتراضات قادة الأحزاب الأخرى دفعته إلى تطبيق القاعدة، وفقا لموقع telegrafi.

ورفضت أوهاند الامتثال، متحدية “بوسما” بعزلها إذا خالفت القواعد، قبل أن تغادر القاعة احتجاجًا، ثم عادت لاحقا مرتدية قميصا عليه ألوان البطيخ، رمزا آخر للتضامن مع فلسطين، وسُمح لها بتقديم مقترحاتها دون أي اعتراض.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد مؤيدوها بخطوتها ووصفوها بأنها بادرة شجاعة، مشيرين إلى إنه لا يوجد في البرلمان قواعد رسمية للزي، مما يترك لرئيس البرلمان صلاحية تحديد تطبيقها، وهي ممارسة غالبًا ما تُثير خلافات.

وقالت إستر إن ملابسها تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين وانتقاد رفض الحكومة اعتبار الحرب الإسرائيلية على غزة إبادة جماعية.

وفي فيديو نشرته على إنستغرام، كتبت النائبة الهولندية: “في الوقت الذي يرفض فيه مجلس الوزراء الاعتراف بالإبادة الجماعية ويرفض اتخاذ أي إجراء، من واجبنا مواصلة إظهار التضامن مع الفلسطينيين. فلسطين حرة”.

وأبرزت هذه المواجهة الجدل الدائر حول الرمزية السياسية في البرلمان، وخلال المناظرة نفسها، ارتدى ستيفان فان بارل، زعيم حزب “دينك”، دبوسا عليه العلم الفلسطيني، بينما عرض أعضاء حزب BBB شرائط صفراء دعما للأسرى الإسرائيليين في غزة.