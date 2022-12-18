بالفيديو: نائب بالبرلمان الأوروبي يتهم أخنوش بمحاولة شرائه

كشف النائب السابق بالبرلمان الأوروبي جوسي بوفي، أن عزيز أخنوش وزير الفلاحة المغربي السابق، الذي يتولى حاليا منصب رئيس الحكومة، عرض عليه رشوة، وذلك في اطار اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.

وجاءت هذه الشهادة لتورط المغرب اكثر، بعد فضيحة الفساد المدوية بالبرلمان الأوروبي, على اثر تحقيق قامت به النيابة العامة البلجيكية والتي كشفت عن تورط خمسة عشر نائبا اوروبيا، منهم من أقر بأنه كان جزء من منظمة تستغلها المصالح الاستخباراتية المغربية.

وصرح جوزي بوفي، لإذاعة فرنسا الدولية، والذي كان مقرر لجنة التجارة الخارجية (2009-2014)، مكلف بملف اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه مع المغرب، انه وبسبب معارضته لهذا الاتفاق “المضر بالمنتجين المغربيين والمنتجين الأوروبيين على حد سواء”، فقد تقرب منه وزير الفلاحة المغربي في تلك الحقبة، عزيز أخنوش ليعرض عليه رشوة.

وأضاف جوزي بوفي أن “وزير الفلاحة المغربي الذي أصبح اليوم رئيسا للحكومة, كان يحظى بدعم النادي الخاص بالنواب (الفاسدين)، الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في البرلمان الاوروبي ولعدم تحمله معارضتي لهذا المشروع، فقد اقترح أن يقدم لي هدية في مقهى في مونبولييه بشكل سري”.

وتابع قوله “لقد طلب مني تزويده بعنوان وبعد ساعتين ذكرني قائلا لي بأنه لم يجد أي مقهى أو مطعم في هذا العنوان، وهو في الواقع لمحامي الخاص”.

وفي رده على سؤال صحفي حول ما اذا كان الامر يتعلق بمال عرض عليه، رد النائب الاوروبي السابق: “ماذا اردت ان يكون غير ذلك, لم يكن الامر يتعلق بإبريق لشرب الشاي، طبعا كان ذلك”.

وتفجرت خلال الأيام الماضية فضيحة تمثلت في رشوة النظام المغربي لبعض السياسيين الأوروبيين، على أمل التأثير في قرارات بعض المؤسسات ومنها البرلمان الأوروبي.