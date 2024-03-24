بالفيديو.. ناجية من هجوم موسكو تتحدث عن الحيلة التي اعتمدتها وشاب مسلم بطل الإنقاذ!

روت إحدى الناجيات من هجوم موسكو الدامي الذي تسبب بمقتل 62 شخصاً وإصابة أكثر من 146 آخرين، لحظات الهول التي عاشتها، والحيلة التي اعتمدتها لإنقاذ نفسها، فيما أشاد نشطاء عبر الشبكات بشاب مسلم لعب الدور الكبير في إنقاذ حياة الكثيرين.

وقالت الشابة المستلقية على سرير المستشفى والتي أصيبت بحروق خطيرة أثناء الهجوم، إن الأمر كان مروعا للغاية وإنها تظاهرت بالموت لإنقاذ نفسها.

من جانب آخر تداول ناشطون على نطاق واسع مقطعا مصورا قيل إنه لشاب مسلم يبلغ من العمر 15 عاما فقط ويدعى إسلام، ساعد 100 شخص على الخروج من قاعة الحفلات التي شهدت الهجوم الإرهابي.

يذكر أن الهجوم الذي تم مساء الجمعة، أسفر عن 62 قتيلا و146 جريحا، حيث بدأت العملية بإطلاق نار أعقبه حريق ضخم، وقالت تقارير إخبارية إنه من تنفيذ داعش.

واجتاح المبنى حريق كبير، وتصاعدت أعمدة من الدخان الأسود من سطحه، فضلا عن انتشار كثيف جدا للشرطة وخدمات الطوارئ.

وقال أليكسي، وهو منتج موسيقي كان في غرفة تبديل الملابس وقت الهجوم، لفرانس برس “قبل البداية مباشرة، سمعنا فجأة رشقات ناريّة عدّة من أسلحة رشّاشة وصراخ امرأة ثمّ الكثير من الصراخ”. وأضاف أنّه رأى الجمهور يتدافع سعيا إلى الهرب.

ووفق صحافي في وكالة أنباء “ريا نوفوستي” العامّة، اقتحم أفراد يرتدون ملابس مموّهة قاعة الحفل قبل أن يفتحوا النار ويُلقوا “قنبلة يدويّة أو قنبلة حارقة، ما تسبّب في نشوب حريق”.

وقال الصحافي: “ارتمى الأشخاص الموجودون في القاعة أرضا للاحتماء من إطلاق النار لمدّة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا بالزحف للخروج. وتمكّن كثيرون من الخروج”.

وامتدّت النيران إلى ما يقرب من 13 ألف متر مربّع من المبنى قبل احتواء الحريق، وفق خدمات الطوارئ. لكن حوالي الساعة الواحدة فجرا السبت (23:00 غرينتش الجمعة) كان الحريق لا يزال مشتعلا، وفق الوزارة التي استخدمت مروحيّات في عمليات الإطفاء.