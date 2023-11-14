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رياضة

بالفيديو.. نادي بالستينو التشيلي يعلن الحداد على شهداء فلسطين

عمر سلامي
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بالفيديو.. نادي بالستينو التشيلي يعلن الحداد على شهداء فلسطين
ح.م
لاعبو نادي بالستينو

عبّر فريق ديبورتيفو بالستينو التشيلي عن دعمه لفلسطين في مباراته أمام فريق نوبيلينسي بالدوري المحلي، حيث جثا لاعبوه على ركبهم قبل المباراة، حدادا على الشهداء الذين قتلهم القصف الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.

ونشر نادي ديبورتيفو بالستينو صور اللاعبين على منصة “إكس” وكتب: “أكثر من كونه فريقا، بل إنه شعب بأكمله”.

وقال النادي أيضا: “يحمل لاعبونا اليوم شارة حداد على قمصانهم، تعبيرا عن الاحترام والذكرى لجميع المتوفين من قطاع غزة حتى الضفة الغربية..”.

ويعرف عن نادي بالستينو المشارك بالدوري التشيلي بأنه من أكبر الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية.

وأسس الفريق من طرف مجموعة من الجالية الفلسطينية التي هاجرت إلى تشيلي في 1920، وكان في البداية ناديا للهواة يحمل اسم فلسطين “بالستينو”، واعترفت به رابطة الأندية التشيلية سنة 1952 وأصبح جزء منها.

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