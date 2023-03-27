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رياضة

بالفيديو.. نادي تشلسي ينظم إفطارا جماعيا بملعبه “ستامفورد بريدج”

عمر سلامي
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بالفيديو.. نادي تشلسي ينظم إفطارا جماعيا بملعبه “ستامفورد بريدج”
ح.م
نادي تشيلسي ينظم إفطارا بملعبه

نظم نادي تشلسي الإنجليزي أمسية الأحد إفطارا جماعيا للمسلمين داخل ملعبه “ستامفورد بريدج” في العاصمة البريطانية لندن.

وشهد معقل “البلوز” رفع أذان المغرب للمرة الأولى قبل انطلاق الإفطار الجماعي.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن عن تنظيمه إفطارًا مفتوحًا على جانب الملعب داخل استاد ستامفورد بريدج، الأحد 26 مارس الجاري، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعلن تشلسي  -عبر موقعه الرسمي- أن الحضور سيكون عبر دعوة خاصة حتى ينظم الإفطار في أفضل الظروف مع ضمان سلامة الحاضرين.

ويضم تشلسي بين صفوفه عددا من اللاعبين المسلمين، أبرزهم النجم المغربي حكيم زياش، والفرنسي نغولو كانتي، وكوليبالي وفوفانا.

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