بالفيديو.. نادي تشلسي ينظم إفطارا جماعيا بملعبه “ستامفورد بريدج”
نظم نادي تشلسي الإنجليزي أمسية الأحد إفطارا جماعيا للمسلمين داخل ملعبه “ستامفورد بريدج” في العاصمة البريطانية لندن.
وشهد معقل “البلوز” رفع أذان المغرب للمرة الأولى قبل انطلاق الإفطار الجماعي.
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تشلسي يصبح اول نادي في تاريخ البريميرليغ يستضيف إفطار جماعي 👏🏻 @todd_boehly @ChelseaFC
— EPL World (@EPLworld) March 26, 2023
وكان نادي تشيلسي قد أعلن عن تنظيمه إفطارًا مفتوحًا على جانب الملعب داخل استاد ستامفورد بريدج، الأحد 26 مارس الجاري، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأعلن تشلسي -عبر موقعه الرسمي- أن الحضور سيكون عبر دعوة خاصة حتى ينظم الإفطار في أفضل الظروف مع ضمان سلامة الحاضرين.
نادي تشيلسي الإنجليزي أقام الأحد مائدة إفطار للمسلمين بملعب ستامفورد بريدج #رمضان
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— Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) March 26, 2023
ويضم تشلسي بين صفوفه عددا من اللاعبين المسلمين، أبرزهم النجم المغربي حكيم زياش، والفرنسي نغولو كانتي، وكوليبالي وفوفانا.