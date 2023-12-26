بالفيديو.. نازحة فلسطينية تتصدر الترند بعد إنجابها 4 توائم في مركز للإيواء!

تصدرت نازحة فلسطينية الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد إنجابها 4 توائم في مركز للإيواء بإحدى مدارس دير البلح.

ونزحت إيمان المصري حسبما صرحت لوكالة وفا، وهي حامل من بيت حانون شمالي قطاع غزة حيث تقيم مع زوجها ووالدتها وأبنائها في مركز للإيواء في إحدى مدارس دير البلح.

وظهرت السيدة الفلسطينية وهي تحمل 3 أطفال فقط وقالت بأن الرابع لا يزال في المستشفى لظروف صحية، لافتة إلى أنها خضعت لعملية قيصرية نظرا لخطورة الولادة الطبيعية عليها وعلى أجنتها الأربعة.

واشتكى زوجها من صعوبة الأوضاع، وعدم توفر الغذاء والإمكانيات اللازمة لزوجته وأطفاله، وفي السياق كانت مؤسسة “أكشن إيد” فلسطين أكدت أن عشرات الآلاف من النساء الحوامل يعانين من الجوع الشديد بسبب الأزمة الغذائية المتصاعدة في غزة، كما تعاني الأمهات من سوء التغذية، ما يحد من قدرتهن على إرضاع أطفالهن حديثي الولادة من خلال الرضاعة الطبيعية.

وتفاعل نشطاء مع خبر ولادة 4 توائم الذي جزموا بأنه يزعج جيش الاحتلال الذي يحاول بشتى الوسائل قطع النسل الفلسطيني الذي يرضع حليب المقاومة ويكبر ليحارب.