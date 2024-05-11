بالفيديو.. نانسي عجرم تكشف اسم ابنتها الرابعة!

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن الاسم الذي تفضل أن أتطلقه على ابنتها الرابعة إن رزقت بطفلة، ما فتح باب التكهنات إن كانت حاملا.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أحيت عجرم مؤخرا حفلاً غنائياً في أبو ظبي، لصالح شركة تطوير عقاري تتعاون مع المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب، حيث كشفت عجرم عن إعجابها الكبير باسم الشركة.

وظهرت في مقطع الفيديو المأخوذ من الحفل وهي تقول: “على فكرة، كتير حبيت اسم أوهانا، وإذا جبت بنت رابعة بدي سمّيها أوهانا”.

يذكر أن نانسي عجرم لديها ثلاث بنات من زوجها الطبيب فادي الهاشم، وهنّ: ميلا (15 عاماً)، إيلا (13 عاماً)، وليا (5 سنوات).