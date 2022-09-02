بالفيديو.. نجاة نائبة الرئيس الأرجنتيني من محاولة اغتيال

نجت نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر من محاولة اغتيال بعد أن أثنت “مشكلة تقنية” المنفّذ عن إتمام خطته في اللحظة الأخيرة.

وتعرضت كريشنر، مساء الخميس، لمحاولة اغتيال، حيث صوّب المهاجم مسدسًا على وجهها مباشرة، ولكنه لم يتمكن من إطلاق النار بسبب “مشكلة تقنية”.

وأظهرت لقطات مصورة تفاصيل الواقعة، حيث كانت نائبة الرئيس تبتسم وتسير بجوار حشد من الناس خارج منزلها في العاصمة بوينس آيرس، ثم اندفع رجل من الحشد إلى الأمام موجّهًا مسدسه إلى وجهها.

وذكرت وسائل الإعلام أن الرجل حاول على ما يبدو إطلاق النار إلا أن الرصاصة لم تنطلق، فتراجع المهاجم إلى الوراء محاولًا الفرار من المكان. لكن الأمن الأرجنتيني تمكن من اعتقاله بعد ثوان من الفوضى والاضطراب.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية أن المهاجم مواطن برازيلي يبلغ من العمر 35 عامًا ويُدعى فرناندو أندريه مونتيل.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن وزارة الأمن الأرجنتينية أكدت أن السلاح المستخدم في الحادث كان من عيار 0.380 ويحتوي على رصاص.