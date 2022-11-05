بالفيديو.. نجمة تلفزيونية فرنسية تعلن اعتناقها الإسلام

أكدت نجمة برامج تلفزيون الواقع الفرنسية مارين الحيمر يوم الأربعاء، اعتناقها الإسلام منذ عدّة أشهر، ووصفت قرارها بأنه كان “خيار القلب والروح والعقل”.

ونشرت الحيمر (29 سنة) صورا ومقاطع فيديو على حساباتها الاجتماعية، تظهر نطقها للشهادتين، وأداءها مناسك العمرة.

وقالت الحيمر التي يتابعها أكثر من مليون شخص على إنستغرام: “هناك طرق يجب أن تسلكها لوحدك، من دون عائلة أو أصدقاء، لتكون بينك وبين الله فقط”.

وأضاف:”كان البعض على علم باعتناقي الإسلام، إلا أن كثيرين لا يزالون يسألون عن الأمر. وهذا ما دفعني إلى إعلانها بشكل رسمي، بعد كثير من التحفّظ”.

وأكدت مارين، التي ظهرت في صورها الجديدة وهي ترتدي الحجاب:”لقد كان اختيار الروح، والقلب، والعقل. أنا أعيشه بكل حرية وفخر”.