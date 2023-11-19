-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. نجم السلة الأمريكية يظهر بـ”الكوفية الفلسطينية” خلال مؤتمر صحفي

عمر سلامي
  • 945
  • 0
بالفيديو.. نجم السلة الأمريكية يظهر بـ”الكوفية الفلسطينية” خلال مؤتمر صحفي
ح.م
كايري إيرفينغ

ظهر نجم كرة السلة الأميركية، كايري إيرفينغ، بالكوفية الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة فريقه دالاس مافريكس ضد ميلووكي باكس، في بطولة الدوري الأميركي.

وفاجأ النجم إيرفينغ الصحافيين بوضعه “الكوفية الفلسطينية” على رأسه قبل أن يبدأ بالحديث عن تفاصيل المباراة، ولم يزل الكوفية إلى حين نهاية حديثه في المؤتمر.

وعبّر إيرفينغ من خلال ذلك، عن تضامنه مع الفلسطينيين، وتنديده بالجرائم المتواصلة للاحتلال الصهيوني في غزة.
وشارك النجم، كايري إيرفينغ في مباراة فريقه دالاس مافريكس ضد ميلووكي باكس، فجر الأحد، والتي انتهت بخسارة الأول بنتيجة 132 – 125.

وسجل إيرفينغ 39 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة واستعاد الكرة 4 مرات في المباراة.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو والصّور: مدرب الموزمبيق حضر إلى الجزائر وبلماضي راقبه!

بِالفيديو والصّور: مدرب الموزمبيق حضر إلى الجزائر وبلماضي راقبه!

“الخضر” مطالبون بالعودة بالنقاط الثلاث من موزمبيق

“الخضر” مطالبون بالعودة بالنقاط الثلاث من موزمبيق

منع أوفرمارس من ممارسة أي نشاط رياضي لأسباب أخلاقية

منع أوفرمارس من ممارسة أي نشاط رياضي لأسباب أخلاقية

مباراة الموزمبيق بست نقاط وعلينا تفادى أي سيناريو مستقبلا

مباراة الموزمبيق بست نقاط وعلينا تفادى أي سيناريو مستقبلا

ديلور يختار توقيتا خاطئا لِنشر الغسيل

ديلور يختار توقيتا خاطئا لِنشر الغسيل

تحديد فترة الميركاتو الشتوي للموسم الجاري

تحديد فترة الميركاتو الشتوي للموسم الجاري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد