بالفيديو.. نجم السلة الأمريكية يظهر بـ”الكوفية الفلسطينية” خلال مؤتمر صحفي

ظهر نجم كرة السلة الأميركية، كايري إيرفينغ، بالكوفية الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة فريقه دالاس مافريكس ضد ميلووكي باكس، في بطولة الدوري الأميركي.

وفاجأ النجم إيرفينغ الصحافيين بوضعه “الكوفية الفلسطينية” على رأسه قبل أن يبدأ بالحديث عن تفاصيل المباراة، ولم يزل الكوفية إلى حين نهاية حديثه في المؤتمر.

I asked Kyrie Irving about bouncing back from a slow shooting start, leading to him scoring 18 points in the third quarter and 39 total against the Milwaukee Bucks: “It’s basketball, so it’s a tale of two halves. I do my best not to get mentally bogged down or frustrated when… pic.twitter.com/NA3f3T5k3P — Grant Afseth (@GrantAfseth) November 19, 2023

وعبّر إيرفينغ من خلال ذلك، عن تضامنه مع الفلسطينيين، وتنديده بالجرائم المتواصلة للاحتلال الصهيوني في غزة.

وشارك النجم، كايري إيرفينغ في مباراة فريقه دالاس مافريكس ضد ميلووكي باكس، فجر الأحد، والتي انتهت بخسارة الأول بنتيجة 132 – 125.

وسجل إيرفينغ 39 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة واستعاد الكرة 4 مرات في المباراة.