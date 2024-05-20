-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. نجم تشيلسي يسجل هدفا تاريخيا في شباك بورنموث

عمر سلامي
  • 128
  • 0
بالفيديو.. نجم تشيلسي يسجل هدفا تاريخيا في شباك بورنموث
ح.م
مويسيس كايسيدو

سجل نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، الإكوادوري مويسيس كايسيدو، هدفا تاريخيا خلال مباراة فريقه أمام بورنموث، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصلت الكرة إلى الدولي الإكوادوري، في منتصف الملعب، في د18، ليستغل خروج حارس بورنموث، ويسدد مباشرة في الشباك، من مسافة 46 مترا.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن هدف كايسيدو هو الأبعد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن سجل قائد إيفرتون السابق، واين روني، هدفا أمام وست هام في نوفمبر 2017، من مسافة 53 مترا.

وانضم كايسيدو  إلى تشيلسي في أغلى صفقة انتقال بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما دفع النادي 116 مليون يورو لضمه من صفوف برايتون، في أوت الماضي.

مقالات ذات صلة
منتخب أقل من 17 سنة إناث يفشل في التأهل إلى المونديال

منتخب أقل من 17 سنة إناث يفشل في التأهل إلى المونديال

بِالفيديو: عمّورة مُمرّرا ومُحتفظا بِأمل إحراز اللّقب

بِالفيديو: عمّورة مُمرّرا ومُحتفظا بِأمل إحراز اللّقب

حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الثامنة من طواف الجزائر

حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الثامنة من طواف الجزائر

باير ليفركوزن يحقق إنجازا تاريخيا

باير ليفركوزن يحقق إنجازا تاريخيا

مولودية العاصمة مطالبة بالفوز برابطة أبطال إفريقيا

مولودية العاصمة مطالبة بالفوز برابطة أبطال إفريقيا

الكشف عن الفائز بتنظيم مونديالي 2030 و2034 يوم 11 ديسمبر القادم

الكشف عن الفائز بتنظيم مونديالي 2030 و2034 يوم 11 ديسمبر القادم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد