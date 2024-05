بالفيديو.. نجم تشيلسي يسجل هدفا تاريخيا في شباك بورنموث

سجل نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، الإكوادوري مويسيس كايسيدو، هدفا تاريخيا خلال مباراة فريقه أمام بورنموث، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصلت الكرة إلى الدولي الإكوادوري، في منتصف الملعب، في د18، ليستغل خروج حارس بورنموث، ويسدد مباشرة في الشباك، من مسافة 46 مترا.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن هدف كايسيدو هو الأبعد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن سجل قائد إيفرتون السابق، واين روني، هدفا أمام وست هام في نوفمبر 2017، من مسافة 53 مترا.

50.5 – Moises Caicedo’s goal for Chelsea was the furthest scored in a Premier League game since Wayne Rooney for Everton in November 2017 (57.7 yards v West Ham). Range. pic.twitter.com/3l4bRIaxGv

