بالفيديو.. نجم منتخب الأردن يؤم المصلين في صلاة التراويح

شارك نجم المنتخب الأردني ونادي مونبيلييه الفرنسي، موسى التعمري، مقطع فيديو له وهو يؤم المصلين في أحد مساجد العاصمة الأردنية عمان، خلال صلاة التراويح.

وكشف النجم الأردني موسى التعمري، عن موهبته في قراءة القرآن الكريم خلال إمامته المصلين في صلاة التراويح سهرة الاثنين بمسجد في العاصمة الأردنية عمّان.

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موسى التعمري لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم إماما لصلاة التراويح امس بمسجد الحاج محمود حبيبه في عبدون في العاصمة عمان pic.twitter.com/ZY998ZrWV0 — Ala’a Ayyash Al Balawneh |علاء (@AlaaAlayyash) March 26, 2024

وبث حساب مسجد الحاج محمود حبيبه في حي عبدون بالعاصمة الأردنية صلاة التراويح عبر حسابه على فيسبوك، وعلّق “صلاة التراويح 15 رمضان، الإمام الشيخ الكابتن موسى التعمري”.