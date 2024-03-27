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رياضة

بالفيديو.. نجم منتخب الأردن يؤم المصلين في صلاة التراويح

عمر سلامي
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بالفيديو.. نجم منتخب الأردن يؤم المصلين في صلاة التراويح
ح.م
موسى التعمري

شارك نجم المنتخب الأردني ونادي مونبيلييه الفرنسي، موسى التعمري، مقطع فيديو له وهو يؤم المصلين في أحد مساجد العاصمة الأردنية عمان، خلال صلاة التراويح.

وكشف النجم الأردني موسى التعمري، عن موهبته في قراءة القرآن الكريم خلال إمامته المصلين في صلاة التراويح سهرة الاثنين بمسجد في العاصمة الأردنية عمّان.

وبث حساب مسجد الحاج محمود حبيبه في حي عبدون بالعاصمة الأردنية صلاة التراويح عبر حسابه على فيسبوك، وعلّق “صلاة التراويح 15 رمضان، الإمام الشيخ الكابتن موسى التعمري”.

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